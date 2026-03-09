"Bingo Banger": Lilo von Kiesenwetter moderiert neues Format

Lilo von Kiesenwetter wagt sich auf neues Terrain: Deutschlands bekannteste Seherin wird zur Moderatorin einer Bingo-Show. Mit "Lilo von Kiesenwetters Bingo Banger" bringen die Merkur Spielbanken in Nordrhein-Westfalen ein eigens entwickeltes Live-Unterhaltungsformat auf die Bühne, das Bingo mit Party-Atmosphäre und Popkultur verbindet. Die Premiere findet am 14. März im Casino Hohensyburg in Dortmund statt, wo bis zu 2000 Gäste erwartet werden. "Mit diesem Auftrag von den Merkur Spielbanken habe ich selbst nicht gerechnet, muss ich sagen", verriet Lilo im Gespräch mit Promiflash. Die Expertin freut sich darauf, als Gastgeberin auf der Bühne Menschen zu unterhalten – eine neue Erfahrung für sie. "Aber ich freue mich sehr darüber, mal etwas ganz anderes zu machen, als Moderatorin zu arbeiten und die Leute auf der Bühne zu unterhalten. Sonst spreche ich ja nur mit einer Person und beim 'Bingo Banger' spreche ich ganz viele Personen an", berichtete sie begeistert.

Beim "Bingo Banger" soll es ganz anders zugehen als beim klassischen Bingo-Spiel. "Das ist eine Riesenparty mit bis zu 2000 Menschen und die Leute können mit bis zu 500 Euro nach Hause gehen", erklärte Lilo gegenüber Promiflash. Statt ruhig am Tisch zu sitzen und Zahlen aufzuschreiben, erwartet die Teilnehmer eine große Party mit Musik und allem Drum und Dran. Die neue Show wird in den fünf Casinos der Merkur Spielbanken in Nordrhein-Westfalen präsentiert und soll vor allem auch ein junges Publikum ansprechen. "Der 'Bingo Banger' ist für alle was und vor allen Dingen auch für junge Menschen und das ist doch auch mal toll. Ich freue mich über jeden, der kommt", schwärmte die Seherin.

Lilo beschreibt sich selbst als Menschenfreundin: "Ich liebe Menschen und probiere sehr gern neue Formate und Sachen aus. Das ist mir wichtig." Mit ihrem Schritt auf die große Casinobühne zeigt die bekannte Seherin damit eine neue Seite von sich – weg vom vertraulichen Eins-zu-eins-Gespräch, hin zu einer bunten Liveparty, bei der sie ihre Freude am Kontakt mit vielen Menschen voll ausleben kann. Lilo war bisher selbst Teil von verschiedenen TV-Formaten und zählt Reality-Casanova Calvin Kleinen (34) zu ihren besten Freunden.

Weitere Informationen zu Lilos Bingo-Banger unter: www.casinoshow-tour.de.

Merkur Group Lilo von Kiesenwetter, Seherin

Imago Lilo von Kiesenwetter beim BILD Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 1. Mai 2025

Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen im März 2025