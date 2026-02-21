Skepsis gegenüber Sehern: Lilo von Kiesenwetter ist es egal

Lilo von Kiesenwetter ist ab dem 15. Februar 2026 mit ihrer neuen Show "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" auf Spirit TV bei YouTube zu sehen. In der sechsteiligen Personality-Show nimmt die bekannte Wahrsagerin verschiedene Realitystars unter die Lupe und deckt deren Geheimnisse auf. Dass viele Menschen ihrem Beruf als Seherin skeptisch gegenüberstehen und nicht an Hellseher oder Wahrsager glauben, lässt Lilo völlig kalt. Im Gespräch mit Promiflash stellt sie klar: "Also, das ist mir vollkommen gleich. Wird ja keiner gezwungen, zu mir zu kommen. Ist freier Wille, ob jemand zu mir kommt und sich beraten lassen will oder nicht. So geh ich damit um."

"Dass viele Leute nicht dran glauben, dass es Hellseher, Wahrsager, Seher, Gesundbeter, Kräuterhexen und so weiter gibt, ist doch denen ihre Sache", stellt Lilo klar und fügt hinzu, dass sich ihre Arbeit grundlegend von der anderer Hellseher und Wahrsager unterscheidet. "Ich bin Seherin und kann nur personenbezogen was sagen. Ich kann also nicht sagen, der Euro wird wieder umgewandelt in D-Mark oder der Krieg in der Ukraine ist beendet. Das kann ich nicht", stellt sie klar. Stattdessen konzentriere sie sich ausschließlich auf individuelle Beratungen.

Genau deshalb mache sie die Sendung mit den Realitystars sehr gerne, wie Lilo im Promiflash-Interview verrät. "Ich berate einfach am liebsten Menschen, denn ich liebe Menschen", schwärmt die Wahrsagerin von ihrer Arbeit. Ihre personenbezogene Herangehensweise unterscheidet sie nach eigener Aussage von allen anderen in ihrem Berufsfeld. Während andere Seher oft versuchen, große Weltprognosen oder politische Ereignisse vorherzusagen, beschränkt sich Lilo bewusst auf das Individuum und dessen persönliche Zukunft.

"Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" ab dem 15. Februar 2026 ab 13 Uhr zum Streamen auf dem Spirit-TV-Kanal bei YouTube. Hier geht es zur ersten Folge.

Anzeige Anzeige

Imago Lilo von Kiesenwetter bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Filmstudios Köln

Anzeige Anzeige

Imago Lilo von Kiesenwetter beim BILD Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 1. Mai 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Lilo von Kiesenwetter, Wahrsagerin