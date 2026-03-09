Dagi Bee und LionT über dunkle Seiten des YouTube-Ruhms

Dagi Bee (31) und LionT (33) alias Timo haben in ihrer Zeit als YouTube-Stars auch die Schattenseiten des Ruhms erlebt. Im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher" sprechen die beiden Influencer jetzt über extreme Fan-Übergriffe und den enormen Druck, dem sie in der Hochphase ihrer Karriere ausgesetzt waren. Besonders krass: Ein Fan küsste Dagi bei einem Fanmeeting einfach auf den Mund, wie Timo in dem Format erzählte. Auch Timo erinnert sich negativ an die organisierten Fantreffen: Stundenlang zu stehen und seine Anhänger zu begrüßen, habe ihn körperlich ausgelaugt. "Man hat uns einfach als Produkt dahingestellt", findet Dagi. Timo fügt hinzu: "Wie eine Pokémonkarte. Wir waren wie Karten, die man sammeln konnte."

Der Fanrummel beeinflusste damals auch das Privatleben der Internetstars massiv. Dagi erzählt, sie habe sich zu dieser Zeit zunehmend isoliert. "Ich war die ganze Zeit nur in der Wohnung, bin halt nur nachts irgendwo hingefahren, weil ich Angst hatte, dass die Leute mich verfolgen", erinnert sie sich. Die Angst der Unternehmerin war nicht unbegründet: Zuvor hatten Fans heimlich Fotos von ihr und ihrem heutigen Ehemann Eugen gemacht, mit dem sie damals gerade zusammenkam.

Dagi und Timo waren auf der Höhe ihres Erfolgs auf YouTube ein Paar und posteten damals gemeinsam Videos. Im August 2015 gaben die beiden ihre Trennung bekannt – ein Schock für die Fans. Jetzt, mehr als zehn Jahre später, haben Dagi und Timo im Podcast erstmals offen über die wahren Gründe ihres Liebes-Aus gesprochen. "Wir haben keine geile Beziehung mehr geführt", gesteht Timo rückblickend.

lionttv Dagi Bee und LionT, 2025

Imago Dagi Bee und LionT bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises 2015 in Düsseldorf

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Instagram / lionttv LionT, YouTuber