Fußballer Davie Selke und Evelyn erwarten Baby Nummer zwei

Davie Selke (31) und seine Ehefrau Evelyn erwarten ihr zweites Kind. Die freudige Nachricht verkündete das Paar am Sonntag auf Instagram. "Ein weiterer Segen des Himmels ist unterwegs. Wir könnten nicht dankbarer sein", schreiben Davie und Evelyn zu einer Reihe von Bildern, die ihr privates Glück vor der malerischen Kulisse Istanbuls einfangen. Auf den Aufnahmen zeigt Evelyn ihren wachsenden Babybauch, während sich Davie sanft an seine Liebste schmiegt.

Die Nachricht löste eine Welle der Begeisterung aus. Scarlett Gartmann (32), die gemeinsam mit Ehemann Marco Reus (36) erst Ende Februar ihre erneute Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, reagierte mit verliebten Emojis. Auch Ina Aogo (37), Ehefrau des ehemaligen HSV-Profis Dennis Aogo, schließt sich den Gratulanten an und kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch". Besonders emotional gestaltet sich der Austausch mit Ex-GNTM-Kandidatin Anna Adamyan (29), die seit 2021 mit dem Fußballspieler Sargis Adamyan (32) verheiratet ist. Sie schreibt: "Das ist einfach wirklich zu schön. Freuen uns immer noch so mit euch." Evelyn betont daraufhin, wie schön es sei, dass sie diesmal zusammen schwanger seien – Anna hatte im Dezember 2025 das Bild eines positiven Schwangerschaftstests geteilt.

Auf den süßen Familienfotos mit dabei ist selbstverständlich auch Tochter Aiyana. Seit Davie zur Saison 2025/2026 zum Istanbul Başakşehir FK gewechselt ist, leben der Kicker und seine kleine Familie nun in der türkischen Millionenstadt. Mit ihren Fans im Netz teilen sie immer wieder Einblicke in ihren turbulenten Alltag – zuletzt auch, wie Evelyn beim Umzug von Hamburg nach Istanbul am Flughafen ausgeraubt wurde.

Instagram / davieselke Evelyn und Davie Selke mit Tochter Aiyana

Getty Images Davie Selke mit der Torschützenkanone der 2. Bundesliga in Fürth

Instagram / davieselke Evelyn und Davie Selke mit Tochter Aiyana

