Umzugschaos: Erneuter Diebstahl bei Davie Selkes Frau Evelyn

Evelyn Selke (31), die Ehefrau des Fußballspielers Davie Selke (30), machte jüngst wieder eine unangenehme Erfahrung mit dreisten Dieben. Während eines stressigen Umzugs in Hamburg, wo die Familie bis vor kurzem lebte, wurde sie am Flughafen beklaut. Die Täter entwendeten ihre Designer-Handtasche, einen Shopper der Marke Goyard im Wert von etwa 1.500 Euro. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich mit ihrer Mutter und ihrer dreijährigen Tochter Aiyana auf dem Weg nach Stuttgart. Die bereits zuvor in Hamburg erlebten Diebstähle hatten Evelyns Liebe zur Stadt getrübt. "Reicht langsam – ich will nicht mehr beklaut werden", schrieb sie ihren Followern auf Instagram.

Die Handtasche verschwand wohl in einem unbeobachteten Moment, während Evelyn draußen den Reisepass ihrer Tochter entgegennahm, den ihr Vater zum Flughafen brachte. Glück im Unglück: Wichtige Dinge wie Geld, Pass und Handy trug sie in einer Bauchtasche am Körper und diese blieben verschont. Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie von Diebstählen ein, die der Familie zuletzt widerfuhren: Nach einem Einbruch in ihrer Hamburger Wohnung, bei dem Schmuck im Wert von 40.000 Euro gestohlen wurde, und dem Verlust von Davies Designer-Brieftasche im Griechenland-Urlaub war dies ein weiterer Schock.

Trotz all dieser negativen Erlebnisse findet Evelyn auch versöhnliche Worte für ihre Zeit in Hamburg. Auf Social Media teilte die Influencerin mit ihren Followern, dass sie dennoch schöne Erinnerungen an das Jahr in der Hansestadt bewahren wird. Nach dem Einbruch habe sich die Stadt für sie jedoch anders angefühlt, eine Art Hassliebe sei entstanden. Nun zieht die Familie in ihre neue Heimat Istanbul, wo Davie seit kurzem beim Verein Istanbul Başakşehir FK unter Vertrag steht. Evelyn selbst kümmert sich um die Tochter und den Umzug, versucht aber, auch in den stressigen Momenten die positiven Erfahrungen nicht aus den Augen zu verlieren.

Instagram / evelynselke Evelyn Selke, Influencerin

Instagram / evelynselke Davie und Evelyn Selke mit ihrer Tochter, Mai 2025

Getty Images Evelyn und Davie Selke, November 2019

