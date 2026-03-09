Anne Menden teilt nachdenkliche Worte zum Weltfrauentag

Anne Menden (40) hat zum Weltfrauentag am 8. März nachdenkliche Worte mit ihren Followern geteilt. Die Schauspielerin postete auf Instagram ein Bild ihres Bauchnabels und sprach offen über ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter. Auslöser für ihren Post war eine Reaktion auf ihre Instagram-Story, in der sie erzählt hatte, dass ihr Mann mit dem gemeinsamen Sohn spazieren gegangen war, damit sie duschen und Rückbildungstraining machen konnte. Eine Nutzerin kommentierte daraufhin merklich vorwurfsvoll: "Du nimmst dir aber ganz schön viel Me-Time." Diese Kritik habe sie nachdenklich gestimmt: "Warum führt etwas so Normales wie ein bisschen Zeit für sich selbst überhaupt zu Diskussionen?"

In ihrem emotionalen Post schrieb Anne weiter über ihren Körper nach der Geburt: "Dieser Bauch hier ist nicht perfekt. Er ist weich, faltig, hängt im Vierfüßlerstand nach unten." Die Schauspielerin prangerte an, dass Frauen ständig bewertet würden – egal, ob sie schnell wieder in Form kämen oder nicht: "Aber dieser Körper hat gerade einen Menschen wachsen lassen und er bringt gerade langsam wieder alles zurück in Balance." Besonders traurig mache sie, dass die lautesten Kritikerinnen oft andere Frauen seien. Als Beispiel nannte Anne, die sich gegen KI-Fake-Bilder wehren musste, die aktuellen Diskussionen um Jeanette Biedermann (46), bei denen plötzlich über Alter und den richtigen Zeitpunkt für Kinder gesprochen werde. "Dabei weißt du nie, was im Leben eines anderen Menschen wirklich passiert, mit welchen Sorgen jemand kämpft", resümierte Anne.

Anne nutzte den Weltfrauentag, um zu mehr Verständnis und Zusammenhalt unter Frauen aufzurufen. "Was ist eigentlich aus 'Girls support girls' geworden?", fragte sie in ihrem Beitrag. Die Schauspielerin wünsche sich zum Frauentag nicht perfekte Bilder, sondern mehr Respekt und mehr Frauen, die anderen Frauen den Rücken stärken. "Denn wenn wir ehrlich sind: Wir sind alle ein bisschen mehr Rockstar, als wir uns manchmal zugestehen", schrieb sie. Anne, die 2004 durch ihre Rolle als Emily Höfer in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) berühmt wurde, ist seit einiger Zeit in einer Beziehung mit Reality-Star Gustav Masurek (36) und wurde Anfang Februar Mutter eines Sohnes. "Es ist unbeschreiblich. Wir erlebten unsere ersten Tage als Familie als aufregend, intensiv und voller Emotionen", schwärmte der Musiker im Interview mit Bunte.

Imago Anne Menden, Oktober 2024

Instagram / annemenden Anne Menden im März 2025

Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024