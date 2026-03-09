Verona Pooth macht "Grill den Henssler" zur Familiensache

Verona Pooth (57) verwandelt die neue Folge von Grill den Henssler in ein Familienevent: In der Ausgabe am 15. März um 20:15 Uhr bei VOX zieht die Moderatorin mit Ehemann Franjo (56), ihrem ältesten Sohn San Diego (22) und Nesthäkchen Rocco (14) in die Küchenschlacht gegen Steffen Henssler (53). Moderatorin Laura Wontorra (37) kündigt im Vorfeld begeistert an, "die ganze Familie Pooth" sei dabei – ein Novum in der Showgeschichte. Für Rocco ist der Abend sogar doppelt aufregend, denn der 14-Jährige steht zum ersten Mal überhaupt für eine Fernsehsendung vor der Kamera. Ob er deswegen aufgeregt ist? Laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, beantwortet er diese Frage mit einem lässigen: "Nee, ich rasier' sowieso!" Ob er dieses Versprechen halten kann, entscheidet die Jury um Alexander Herrmann (54), Jana Ina Zarrella (49) und Joachim Llambi (61).

Zum Auftakt legt Rocco mit einer selbst gewählten Vorspeise los: Sommerrollen, gefüllt mit Nudeln, Rindfleisch und Gemüse, die er sich von Rezepten auf Instagram und TikTok abgeschaut hat. Damit trifft er allerdings nicht den Geschmack von Kochprofi Steffen, der klarstellt: "Ich hasse Sommerrollen. Sommerrollen sind für mich wie Kryptonit für Superman." In den Kochpausen plaudert die Familie außerdem aus ihrem Privatleben: Verona erzählt, dass sie mit Rocco inzwischen die meiste Zeit in Dubai lebt, während Diego in Berlin studiert und dort mit seiner Freundin und einem Hund wohnt. Beim Hauptgang, einem indischen "Butter Chicken mit Reis und Roti", treten die Pooth-Männer gemeinsam an, liefern Sprüche gegen Joachim Llambi und sprechen über Fitness, Ernährung und Diegos Zukunftswünsche als junger Familienmensch.

Beim Dessert übernimmt dann wieder Verona das Kommando und versucht sich mit Diego an "Salzburger Nockerln mit Vanillesauce und Passionsfrucht". Aus dem Hintergrund kommentiert Franjo neckisch, als sie ein Ei zu viel in die Schüssel schlägt, und stichelt: "Zählen ist nicht ihre Stärke…" Die Unternehmerin kontert, indem sie an ihre lange Liebe erinnert: Seit 25 Jahren ist sie mit Franjo zusammen, 23 davon verheiratet, und schwärmt von ihrem Brautkleid von Karl Lagerfeld (†85), das sie am liebsten einmal im Deutschen Museum in Bonn ausstellen würde. Ganz persönlich wird es auch, als Verona ihr Schönheitsgeheimnis verrät: "Man muss sich lieben und man muss sich super finden, und in dem Moment ist man schon 20 Prozent schöner", erklärt sie laut der Pressemitteilung und rät: "Ihr müsst das feiern und sagen: Ich bin so ein Hauptgewinn." Während bei den Pooths trotz Küchenchaos vor allem der Zusammenhalt und die gute Laune im Mittelpunkt stehen, kämpft Steffen Henssler selbst mit Pannen an der Technik und missglücktem Eischnee. Der Kochstar witzelt sogar, Howan müsse der Familie ein Bein stellen, damit er nicht mit einer Nullnummer endet – und am Ende bleibt die spannende Frage: Wer "rasiert" tatsächlich in der Küche?

RTL Franjo, Verona Diego und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"

RTL Verona Pooth und Rocco Pooth bei "Grill den Hennsler"

RTL Diego, Franjo und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"