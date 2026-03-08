Aussagen eines brasilianischen Models belasten Andrew

Ein brasilianisches Model, das heute als Bademodendesignerin in London leben soll, schilderte bereits 2020 in einem Gespräch mit dem FBI eine verstörende Begegnung im New Yorker Stadthaus von Jeffrey Epstein (†66) mit dem damaligen Prinzen Andrew (66). In den nun veröffentlichten Epstein-Akten findet sich ein Protokoll dieser Aussage, in dem die Brasilianerin bis ins Detail beschreibt, wie es zu einem zweifelhaften Massagedeal kam. Laut Daily Mail soll Jeffrey sie aufgefordert haben, Andrew zu massieren – nur Minuten, bevor der verurteilte Sexualstraftäter sie selbst attackiert haben soll.

In den Unterlagen heißt es, die Frau sei nach ihrer Hochzeit zu Jeffreys Haus gekommen und habe dort "Prinz Andrew mit einem anderen Mädchen in der Küche" gesehen. Sie sei "ziemlich schockiert" gewesen, ihn dort anzutreffen, das andere Mädchen beschreibt sie als etwa Anfang 20, gut Englisch sprechend, aber "keine Amerikanerin". Jeffrey habe sie dann angewiesen, Andrew zu massieren, während er den Raum verließ und mit einer Kamera zurückkehrte. Nachdem sie den Royal massiert habe, habe Andrew laut Protokoll gesagt, nun sei "sie an der Reihe" und ihr anschließend Rücken, Schultern, Taille und Hände massiert. Die Brasilianerin betonte, während der Massage seien alle vollständig bekleidet gewesen. Erst danach habe Jeffrey sie in ein anderes Zimmer geführt, sie gegen die Wand gedrückt und versucht, ihr das Oberteil auszuziehen. Andrew ließ eine Anfrage der Daily Mail unbeantwortet und hat jegliches sexuelles Fehlverhalten im Zusammenhang mit Jeffrey immer bestritten.

Es stellt sich nun die Frage, ob die Brasilianerin möglicherweise die Frau auf den kürzlich veröffentlichten Fotos ist, die Andrew knieend über einer unbekannten jungen Frau zeigen. Auf den Bildern beugt er sich über sie und legt auch seine Hand auf ihren Bauch. Details wie der Ort des Geschehens und die Tatsache, dass Andrew laut Aussage ihre Taille massierte, könnten mit den Aufnahmen übereinstimmen. Die Epstein-Akten enthüllen zudem, dass eine weitere Frau – eine Amerikanerin – dem FBI 2020 sagte, sie habe ebenfalls auf Jeffreys Wunsch Massagen an Andrew gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige