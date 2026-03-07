Darum kehrte Luke Grimes Los Angeles den Rücken

Luke Grimes (42) hat endgültig Los Angeles hinter sich gelassen und ist gemeinsam mit seiner Frau Bianca Rodrigues nach Montana gezogen. Der Schauspieler, der aktuell in der "Yellowstone"-Fortsetzung "Marshals" zu sehen ist, erklärte bei der Premiere der Serie am Dienstagabend gegenüber Fox News Digital, dass die Entscheidung für den Umzug aus Hollywood nach Montana letztendlich sehr leicht gefallen sei. "Ich war drei oder vier Monate im Jahr dort oben, und jedes Mal, wenn die Dreharbeiten abgeschlossen waren und ich wieder nach Hause fuhr, fühlte es sich eher so an, als würde ich mein Zuhause verlassen, als nach Hause zurückzukehren", verriet Luke.

Die Veränderung sei nicht über Nacht passiert, sondern habe sich über mehrere Jahre hinweg entwickelt. Der 42-Jährige und seine Frau, ein brasilianisches Model, hätten sich langsam aber sicher in das Leben in Montana verliebt. "Es war einfach ein Wechsel, der sich langsam über ein paar Jahre vollzogen hat, und dann haben meine Frau und ich uns einfach verliebt und beschlossen, dort zu leben", erzählte der Darsteller. Das Paar teilt sich mittlerweile sein Leben in Montana mit Sohn Rigel Randolph Grimes, wo Luke auch weiterhin als Kayce Dutton vor der Kamera steht.

In "Marshals", das am 1. März 2026 auf CBS Premiere feiert, übernimmt Luke erneut die Rolle des Kayce Dutton. Die Serie zeigt ihn als Mitglied einer Elite-Einheit der US Marshals, nachdem er die Yellowstone Ranch hinter sich gelassen hat. Dabei muss seine Figur lernen, sich an neue Regeln zu halten. "Ich glaube, in der ersten Staffel der Serie versuchen sie, ihn zurückhaltender darzustellen", erklärte Luke gegenüber Fox News Digital. "Das ist ein interessanter Handlungsbogen am Anfang: Er lernt, wie man eine Dienstmarke trägt und respektiert und nicht unfair kämpft."

Getty Images Luke Grimes, November 2022

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Getty Images Luke Grimes und Bianca Rodrigues Grimes im Februar 2022