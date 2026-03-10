Selten: Michelle Pfeiffer posiert mit ihrem Mann bei Event

Michelle Pfeiffer und ihr Ehemann David E. Kelley (69) haben sich in New York gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar besuchte die Premiere der Paramount+-Serie "The Madison" und ließ sich händchenhaltend von Fotografen ablichten. Die 67-Jährige präsentierte sich in einer karamellfarbenen Lederjacke mit passendem Gürtel, dazu kombinierte sie einen olivfarbenen Rock und senffarbene Absätze. Mit goldenen Statement-Ohrringen und sanft gestylten blonden Wellen rundete die Schauspielerin ihren Look ab. Für Fans des Paares ist ein solcher gemeinsamer Auftritt eine Seltenheit, denn Michelle (67) und David halten ihre Beziehung trotz ihrer Bekanntheit meist aus der Öffentlichkeit zurück.

Die Liebe der beiden begann vor mehr als drei Jahrzehnten auf eher ungewöhnliche Weise. 1993 wurden sie zu einem Blind Date zusammengebracht, doch Michelle lud kurzerhand mehrere Leute ein, darunter auch ihre Schwester. "Wir haben die ganze Nacht nicht miteinander gesprochen, und dann ist er früh gegangen, um zu einer anderen Party zu gehen, und ich dachte: 'Okay, das lief gut'", erzählte sie in der "Drew Barrymore Show". Sie dachte sogar, er würde besser zu ihrer Schwester passen, die ihm gegenübersaß. Doch zwei Tage später rief David sie an, und die beiden telefonierten eine Stunde lang. Nur zehn Monate nach diesem ersten Treffen heirateten sie im November 1993.

Kurz nach der Hochzeit adoptierte David offiziell Michelles Tochter Claudia Rose, 1994 kam der gemeinsame Sohn John Henry zur Welt. Mehr als 30 Jahre später feiern die beiden eine der beständigsten Ehen Hollywoods. In einem Instagram-Post zu ihrem Jubiläum schrieb Michelle: "Seit 32 Jahren glücklich verliebt." Während Michelle seit Jahrzehnten auf der Leinwand glänzt, hat David im Hintergrund eine der einflussreichsten Karrieren im Fernsehen aufgebaut und mehrere Emmy Awards gewonnen.

Imago Michelle Pfeiffer und David E. Kelley bei der Premiere von "The Madison" in New York

Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin

Getty Images Michelle Pfeiffer und David E. Kelley bei den Screen Actors Guild Awards im Jahr 2003