War Andrews Skandal-Interview Prinzessin Beatrices Idee?

Prinz Andrew (66) gab 2019 ein Interview für die BBC-Sendung "Newsnight", das als eine der unglücklichsten Entscheidungen in die jüngere royale Geschichte einging. Nun hat sich die Produzentin Sam McAlister, die das Interview damals einfädelte, zu Wort gemeldet und erklärt, dass Andrews ältere Tochter Prinzessin Beatrice (37) eine entscheidende Rolle dabei gespielt habe. Gegenüber dem YouTube-Kanal Palace Confidential der Daily Mail bezeichnete sie Beatrice als "Rainmaker" – also als eine Art Schlüsselfigur, die das Interview erst ermöglicht haben soll. Die 37-Jährige sei unerwartet zu den Verhandlungen im Buckingham Palace erschienen, die nur drei Tage vor dem Interview stattfanden.

Sam erklärte weiter, dass Beatrice die Interessen ihres Vaters schützen wollte und dabei "super-höflich, super-nett und super-freundlich" gewesen sei. "Aber in diesem Raum mit den Leuten, die dort waren, war sie diejenige, die seine Interessen vertrat", so die Produzentin, die von Billie Piper (43) in der Netflix-Serie "Scoop" über den "Newsnight"-Coup gespielt wurde. "Und es war klar, dass, wenn wir ihre Fragen nicht gut beantworteten, dieses Interview niemals stattfinden würde. Deshalb glaube ich, dass sie in der Unterhaltung sehr wichtig war." Auch Beatrices bevorstehende Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi (42) habe laut Sam eine große Rolle gespielt. Andrew habe als Vater seine Tochter zum Altar führen und zu dem Leben zurückkehren wollen, das er vor den belastenden Vorwürfen und Freundschaften gehabt hatte.

Andrew war es wichtig, mit dem Interview seinen Namen reinzuwaschen, wie Sam erklärte. Der Bruder von König Charles (77) stand kurz vor seinem 60. Geburtstag und die Hochzeit seiner Tochter Beatrice, die schließlich im Jahr 2020 stattfand, sei ein zusätzlicher Motivator gewesen. Die beiden haben eine enge Vater-Tochter-Beziehung, und Beatrice ist eine von Andrews zwei Töchtern. Das Interview sollte Andrew helfen, die dunkle Wolke der Vorwürfe zu vertreiben, doch es ging nach hinten los und wurde zu einem PR-Desaster für den Royal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Beatrice, 2011