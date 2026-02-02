Ellie Goulding rockt Babyparty im 70er-Jahre-Look

Babyfieber in London: Ellie Goulding (39) hat am Samstag mit Freundinnen und Freunden eine glamouröse Babyparty gefeiert – wenige Wochen, bevor sie und ihr Freund Beau Minniear ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen. Gefeiert wurde in einem angesagten Spot in der Hauptstadt, stilecht im 70er-Jahre-Look, inspiriert von der Apple-Serie "Palm Royale". Ellie erschien im pinken Versace-Minidress, das ihren Babybauch betonte, und trug dazu eine augenzwinkernde Schärpe mit der Aufschrift "Preggs" – eine Anspielung auf die Bäckereikette Greggs. Für Musik sorgte die Boyband Blue, die ohne Lee Ryan (42) auftrat. Ellie schnappte sich kurzerhand das Mikro und sang mit Duncan James (47), Simon Webbe (47) und Antony Costa (44) den Hit "Rise".

Auf Instagram gewährte Model Brooks Nader (28) Einblicke in die Party – inklusive Selfie im fließenden orangefarbenen Maxikleid und auftoupierter Mähne. Sie legte mit einem Clip von Ellies Bühnenmoment nach: "Wenn es nicht so viel Spaß macht, braucht ihr mich gar nicht erst zu einer Babyparty einzuladen." Die Gäste naschten von einer Motto-Torte mit der Aufschrift "Schönstes Mädchen in South Beach", stießen mit Dosen von Ellies Drink-Marke Served an und griffen zu Pommes in eigens gebrandeten Verpackungen im Fast-Food-Stil. Seit Ellie ihre Schwangerschaft Anfang Dezember auf dem roten Teppich der Fashion Awards sichtbar gemacht hatte, wächst die Vorfreude. Die Sängerin hat bereits Sohn Arthur aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34) und steht vor ihrem zweiten Kind – dem ersten mit Beau.

Privat zeigt sich Ellie seit dem vergangenen Herbst häufiger an der Seite von Beau, nachdem ihre Beziehung öffentlich wurde. Das Paar reiste zusammen nach Italien, wo intime Momentaufnahmen aus einem Hotelzimmer für Aufmerksamkeit sorgten. In Ellies Musikvideo "Destiny" ist der Schauspieler ebenfalls zu sehen. Abseits des Familienglücks arbeitet die Musikerin an ihrem sechsten Studioalbum und sprach bei Nylon darüber, wie neue Songs auch Lebensphasen widerspiegeln. "Ich wusste nicht, dass es ein Scheidungsalbum werden würde, aber so hat es sich entwickelt", sagte sie im Interview. Gleichzeitig betonte Ellie, manche Lieder seien notwendig, um vergangene Zeiten zu würdigen, andere seien sehr spontan und traurig entstanden – Worte, die einen Blick hinter die Kulissen der Künstlerin erlauben, ohne den festlichen Moment der Babyparty zu überstrahlen.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Instagram / brooksnader Ellie Goulding mit der Boyband Blue

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin