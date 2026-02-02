Alarm im Darm: Ellie Goulding gesteht Coachella-Panne

Ellie Goulding (39) spricht offen über einen der unangenehmsten Momente ihrer Karriere: einen Coachella-Auftritt trotz heftiger Lebensmittelvergiftung: "Ich habe mir in die Hose gemacht und ich bin trotzdem gegangen", erzählt sie jetzt freimütig dem Magazin Nylon. Extra bitter: Sie trug während des Festival-Gigs enge Ledershorts mit Reißverschluss vorn und hinten – "das Schlimmste für meine Situation", wie sie berichtet. Ein peinliches Detail, das sie heute mit trockenem Humor teilt, aber auch zeigt, wie kompromisslos sie damals als Musikerin funktionierte: Statt abzusagen, lieferte Ellie ab. Für das Publikum war es ein Festivalmoment, für sie ein Kraftakt zwischen Bauchkrämpfen, Scheinwerferlicht und professioneller Fassade.

Die Infektion hatte sie sich nach eigenen Worten auf einer Südamerika-Tour eingefangen. "Ich erinnere mich an ein Abendessen, ich hatte eine Art Wrap und es ging alles schief", sagt sie. Für die Grammy-nominierte Musikerin war das aber mehr als ein unglücklicher Einzelfall, sondern Teil eines Systems, das Leistung immer wieder über Gesundheit stellte. Regelmäßige Halsschmerzen, gesundheitliche Ausfälle und permanenter Druck quälten sie durchgehend, doch Absagen fühlten sich wie Karrierekiller an. Ellie beschreibt diese Phase ihrer Karriere als Dauerlauf über persönliche Grenzen, getrieben von Erwartungen, Terminen und der Angst, ersetzbar zu sein, wenn man einmal nicht liefert.

Rückblickend wirkt Ellies rasanter Aufstieg wie ein Sprung ins kalte Wasser: von anonym zu weltbekannt, vom Proberaum zu riesigen Bühnen. "Ich bin früher nie geflogen und wurde nie fotografiert – dann sang ich plötzlich auf einer royalen Hochzeit", resümiert sie heute. Mit Songs wie "Lights" und "Love Me Like You Do" wurde sie international bekannt, doch der Ruhm brachte enormen Druck mit sich. Heute sieht Ellie Fortschritte: Sie spricht von einer "neuen Ära der Verletzlichkeit", in der Authentizität zählt und Initiativen wie #MeToo Künstlerinnen stärken. Zwischen Tourbus und Scheinwerferlicht hat sie gelernt, persönliche Grenzen klar zu benennen – und findet Balance, indem sie ihre Geschichte teilt, statt sie wegzulächeln.

Imago Ellie Goulding beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2014 in Indio

ActionPress Ellie Goulding im September 2023 in Hannover

Getty Images Ellie Goulding, März 2023