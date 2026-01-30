Trennung & Baby: Ellie Goulding ging durch "dunkle Zeiten"

Ellie Goulding (39) gewährt uns einen schonungslosen Blick hinter die glitzernde Fassade: Nach fast fünf Jahren Ehe mit Kunsthändler Caspar Jopling (34) zerbrach 2024 ihr vermeintliches Liebesglück – und die Folgen waren dramatischer, als die Öffentlichkeit ahnte. "Es waren dunkle Zeiten", gesteht Ellie bei Nylon offen und beschreibt eine Zeit voller Verzweiflung und Überforderung. Während sie nach außen hin die perfekte Ehefrau und Mutter spielte, kämpfte sie im Inneren mit dem Zusammenbruch ihres Lebensplans. "Ich war nicht darauf vorbereitet, mit den Nachwirkungen umzugehen, plötzlich Mutter zu sein und so zu tun, als wäre nichts passiert", offenbart sie mit erstaunlicher Direktheit. Diese Zeit der emotionalen Achterbahn sollte jedoch den Grundstein für ihr bislang persönlichstes musikalisches Werk legen.

"Ich wusste nicht, dass es ein Scheidungsalbum werden würde, aber so fing es an", erzählt sie und beschreibt den Entstehungsprozess als emotionale Therapie. Während sie an den Songs arbeitete, schwankte sie immer wieder zwischen tiefer Trauer, Wut und zynischem Humor. Ihre Texte spiegeln diese innere Zerrissenheit wider und zeigen eine Künstlerin, die sich nicht scheut, ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Sie notierte Zeilen aus Büchern und Gedichten und suchte Inspiration bei Autorinnen wie Nora Ephron, Deborah Levy und Lisa Taddeo. Die Arbeit am Album begann an dem Tag, an dem sie ihrem Produzenten ehrlich von der Trennung erzählte. Gleichzeitig betont die Sängerin, dass Scheidung für sie kein Makel ist: Sie fühle sich privilegiert, nicht von einer Ehe abhängig sein zu müssen. Unterstützung erhält sie dabei von allen Seiten – "Mein Label, meine Freunde – alle stehen dahinter", sagt sie. Sogar Caspar finde die Songs gut, auch wenn er noch nicht alle gehört habe.

Mit ihrem Freund Beau Minniear erwartet Ellie aktuell ein Kind. Im Cover-Shooting zeigt sie mit T-Shirt-Aufschrift "Mother" und in Unterwäsche ihren wachsenden Bauch – ein Statement, das sie nicht als Rolle versteht, sondern als ehrliche Momentaufnahme. Die Sängerin erzählt, dass sie weiterhin jeden Tag arbeitet und schreibt, sich aber nicht auf die Schwangerschaft reduzieren lassen will: "Es ist schön, ein Kind zu tragen, aber es ist nicht alles, was ich bin", sagt sie dem Magazin. Musikalisch kehrt sie zu den Wurzeln zurück, greift wieder zur Gitarre und sucht nach dem Gefühl von damals, als sie mit 15 ihren ersten Song schrieb. Mit Beau an ihrer Seite und Arthur als großem Bruder in spe blickt die Künstlerin dem nächsten Kapitel entgegen – zwischen Rückschau, Neuanfang und einer Musik, die vom Schmerz zur Vorfreude gefunden hat.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding im November 2019

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London