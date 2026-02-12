Darum haben Tom Hanks und Rita tiefe Griechenland-Verbindung

Tom Hanks (69) hat verraten, welches persönliche Opfer er vor der Hochzeit mit Rita Wilson (69) gebracht hat – und damit erklärt, warum seine Liebe seit 1988 hält. Der Schauspieler konvertierte vor dem Jawort vom Katholizismus zur griechisch-orthodoxen Kirche, weil Religion für Rita und ihre Familie entscheidend ist. "Ich habe etwas für meine Frau geopfert. Rita hat griechische Wurzeln, und sie haben den orthodoxen Glauben. Und ich war katholisch, also bin ich vor der Hochzeit aus tiefem Respekt vor ihrer Familie konvertiert", sagte Tom laut Hello!. Heute beschreibt er die griechisch-orthodoxe Tradition als "ein Zuhause für meinen Glauben". Das Paar, das sich in den 80ern am Set kennenlernte, macht mit diesem Schritt deutlich, wie ernst sie es miteinander meinen.

Ihre Verbundenheit zu Griechenland geht weit über den Glauben hinaus. 2020 wurden Tom und Rita griechische Staatsbürger. Die beiden besitzen auf Antiparos ein Anwesen – eine Steinvilla auf einem großen Grundstück –, wo sie regelmäßig Freunde empfangen. Zu den Gästen zählten bereits Barack Obama (64) und Matthew McConaughey (56). Bei den Golden Globes schwärmte Tom über seinen Sehnsuchtsort und ließ keinen Zweifel daran, was ihn an Land und Lebensart so anzieht. Gemeinsam produzierten Tom und die Schauspielerin zudem 2002 den Kinohit "My Big Fat Greek Wedding" – ein weiterer Baustein ihrer griechischen Verbindung.

Im vergangenen Jahr feierten Tom und die Schauspielerin ihren 37. Hochzeitstag mit einem besonderen Pärchenurlaub. Über Instagram ließen sie die Fans daran teilhaben: Strahlend posierten die beiden vor einer malerischen Klippe und funkelndem Meer. Tom zeigte sich sogar oberkörperfrei und sichtlich gut gelaunt nach einem Sprung ins Wasser. "37 Jahre verheiratet. Heute! Liebe dich", schrieb Tom an Rita – eine Liebesbotschaft, die für viel Begeisterung bei den Followern sorgte. Auch Rita gratulierte ihrem Mann auf ihre eigene Art zum Hochzeitstag. Ihr Foto zeigte das Paar zwar in Jacken und Mützen, doch die Botschaft blieb klar. "Alles Liebe zum 37. Hochzeitstag", schrieb sie und setzte zahlreiche bunte Herzen dazu.

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

Alex Wong / Getty Images US-Präsident Barack Obama und Tom Hanks

Instagram / tomhanks Rita Wilson und Tom Hanks, Mai 2025