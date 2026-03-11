Prinzessinnen Eugenie und Beatrice fürchten Enthüllungsbuch

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) sollen ihre Mutter Sarah Ferguson (66) eindringlich gebeten haben, ihr geplantes Enthüllungsbuch zu stoppen. Das berichtet das Magazin OK! und bezieht sich dabei auf Rob Shuters Substack-Seite, inmitten neuer Schlagzeilen rund um die frühere Freundschaft von Sarah und ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) mit dem verstorbenen und zuvor verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Demnach fürchten die Schwestern, dass ein weiterer schonungsloser Memoirenband sie in der Königsfamilie isolieren könnte. Eine weitere Quelle auf der Shuters-Seite sagt: "Sie fühlen sich wie Geiseln." Sarah winken laut den Berichten offenbar hohe Summen: Für ein solches Buch seien "bis zu 430.000 Euro" möglich.

Demnach wisse Sarah genau, welche Details sich verkaufen ließen – und welche Reaktionen das im Palast auslösen könnte: "Aber sie weiß auch, dass der Preis nicht nur von ihr gezahlt würde. Es wurde nichts direkt angedroht. Aber jeder versteht, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreitet", so die Plattform. "Wenn Sarah das Buch schreibt, werden die Töchter den Preis dafür zahlen. Sarah hat nicht viel zu verlieren. Außer ihren Töchtern." OK! berichtet zudem, dass Umzugskartons, die Sarah zuletzt aus der Royal Lodge mitgenommen haben soll, jahrealte Tagebücher enthalten könnten – mit der Sorge, diese Notizen würden zur Grundlage dieser lukrativen Offenlegung aller internen Details. Dort heißt es weiter: "Es gibt das Gefühl, dass sie einen Fluchtweg vorbereitet, finanziell und reputationsbezogen." Aus dem Umfeld wird ebenfalls behauptet, Sarah habe nach dem Auszug finanzielle Sorgen.

Sarah und Andrew mussten jüngst ihre gemeinsame Residenz Royal Lodge verlassen, in der sie seit 2008 zusammengelebt hatten – geschieden sind sie bereits seit 1996. Während Andrew im vergangenen Monat nach Sandringham zog, ist Sarahs aktueller Aufenthaltsort unbekannt. Ihre finanzielle Situation soll sich durch die Zwangsräumung deutlich verschlechtert haben. "Sie hat das Gefühl, dass sie einen hohen Preis für Entscheidungen gezahlt hat, die nicht allein ihre waren", erklärte ein Insider. In ihren Augen habe ihr die Loyalität zu Andrew nur wenig Schutz gebracht.

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Getty Images Sarah Ferguson, ehemalige britische Royal