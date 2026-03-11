Kurz vor Tod der Mutter: Der Graf verlor auch seinen Vater

Der Graf steckt aktuell in der wohl schwersten Zeit seines Lebens: Innerhalb von nur drei Monaten verlor der Frontsänger der Band Unheilig erst seinen Vater und dann seine Mutter. Wie er jetzt im Gespräch mit Bild erzählt, starb sein Papa bereits während der großen Abschiedstour der Band im Dezember, während er Abend für Abend noch auf der Bühne stand. Kaum hatte er diesen Schock halbwegs verarbeitet, erreichte ihn zu Beginn des Jahres die erschütternde Nachricht, dass seine Mutter nicht mehr lange leben würde – ausgerechnet kurz vor den Dreharbeiten zur VOX-Show Sing meinen Song in Südafrika. Unterstützt von seiner Familie und dem Team der Sendung musste der Musiker eine Herzentscheidung treffen: Sollte er sich auf die Reise begeben oder bei der kranken Mutter bleiben?

Zunächst sagte der Graf seine Teilnahme an der beliebten Musiksendung entschieden ab. Der 56-Jährige war überzeugt, die enorme emotionale Belastung nicht auszuhalten. "Die Situation war nicht einfach für mich", erinnert sich der gebürtige Aachener. Erst als seine Familie ihn in seinen ursprünglichen Reiseplänen bestärkte und ihm Rückhalt gab, begann er, umzudenken. Auch das Produktionsteam der Show sei ihm mit viel Verständnis und Geduld begegnet, sodass der Musiker doch den Entschluss fasste, nach Südafrika zu fliegen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er allerdings noch nicht, wie schnell die Dinge ihren tragischen Lauf nehmen würden.

Einen Tag, bevor der Graf in den Flieger stieg, starb seine Mutter, während er bereits seine Koffer packte. Für den Sänger war es ein Trost, dass er sich von ihr noch verabschieden konnte – anders als von seinem Vater, dessen Tod völlig unerwartet kam. Schon im vergangenen Jahr hatte er seiner Mutter mit dem Song "Mein Löwe" eine sehr persönliche Ballade gewidmet, in der er beschreibt, wie sich ihr Verhältnis im Laufe der Zeit verändert hat und wie aus der starken Beschützerin eine zerbrechliche Frau wurde, um die er sich plötzlich selbst kümmern musste. Nun versucht der Musiker, all diese Verluste mithilfe der Musik zu verarbeiten. "Ohne die Musik und diese Sendung hätte ich den Verlust meiner Eltern nicht so schnell verkraftet", fasst er seine Gefühle zusammen und macht deutlich, welche Bedeutung Auftritte und Songs für ihn in dieser Ausnahmesituation haben.

Imago Unheilig-Sänger Der Graf beim Auftakt der Abschiedstour in der Mercedes-Benz-Arena Berlin

Getty Images Der Graf von Unheilig bei Schlagerbooom in der Westfalenhalle, Dortmund, 18. Oktober 2025

Instagram / unheilig_official Der Graf, Mitglied von Unheilig