Tipp von Oma: Priyanka Chopra teilt ihr Schönheitsgeheimnis

Priyanka Chopra (43) hat in einem Interview mit Harper’s Bazaar über ihre Schönheitsgeheimnisse gesprochen und dabei einen Blick auf die familiären Traditionen geworfen, die ihren Ansatz zur Pflege geprägt haben. Die Schauspielerin, die in Indien aufwuchs, erzählte, dass ihre Mutter und Großmutter maßgeblichen Einfluss hatten. Besonders beeindruckte sie die Pflegegewohnheit ihrer Großmutter, die täglich Kokosöl verwendete und bis ins hohe Alter von 94 Jahren kaum Falten hatte. Auch ein traditioneller Peeling-Mix aus Mehl, Kurkuma und Joghurt, den ihre Mutter herstellte, begleitet Priyanka bis heute – sie verwendet ihn immer noch für ihren Körper.

Diese einfachen Pflegegeheimnisse basieren auf natürlichen Zutaten, die oft in der Küche zu finden sind, erklärte Priyanka weiter. Für sie sei dies nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Erfahrung, da sie die Pflegeprodukte mit Liebe und Erinnerungen an ihre Kindheit verbindet. Allerdings betonten Dermatologinnen im Gespräch mit Harper’s Bazaar, dass solche selbstgemachten Produkte nicht für jeden Hauttyp geeignet seien. Vor allem Menschen mit sensibler Haut sollten auf Produkte wie Kurkuma und aggressive Peelings achten, da sie Rötungen und andere Hautirritationen verursachen könnten.

Ihr Aussehen sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Anfang der 2000er hätte Priyanka ihre Karriere beinahe beendet – Schuld daran war eine missglückte medizinische Nasenoperation. Der Regisseur Anil Sharma erinnerte sich laut Hindustan Times: "Sie kam mit ihrem Gehaltsscheck, wollte ihn zurückgeben und meinte, dass sie nun zurück nach Bareilly ziehen würde. Ich sagte 'Du kannst das Geld behalten' und schimpfte ein wenig mit ihr. Dann hat sie mir erzählt, was wirklich mit ihrer Nase passiert ist." Verschiedene Medien spekulierten damals über eine verpfuschte Schönheitsoperation, doch der Filmemacher stellte klar, dass es keine ästhetische Behandlung war und Priyanka keine Schuld traf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra Jonas in New York City, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra bei der Weltpremiere von Amazons "Heads Of State" im Lincoln Center in New York, Juni 2025