Rapper Eminem trauert: Seine Oma Betty ist mit 87 verstorben

Eminem (53) muss einen weiteren schweren Verlust in seiner Familie verkraften. Die Großmutter des Rappers, Betty, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Wie das Portal TMZ berichtet, starb sie am Dienstag in ihrem Haus in Missouri an den Folgen von Brustkrebs. Quellen aus dem Umfeld der Familie teilten dem Portal mit, dass der Musiker zum Zeitpunkt ihres Todes nicht bei ihr gewesen sei. Betty war die Mutter von Eminems Mutter Debbie, die erst im Dezember 2024 nach einem Kampf gegen fortgeschrittenen Lungenkrebs verstorben war.

Das Verhältnis zwischen Eminem und seiner Großmutter Betty war in der Vergangenheit nicht unproblematisch. In einem Interview mit der Zeitung Mirror im August 2000 übte sie deutliche Kritik an ihrem Enkel und zeigte sich erschüttert über seine Entwicklung. "Weder seine Mutter Debbie noch ich können herausfinden, was mit diesem süßen, fürsorglichen Jungen passiert ist. In nur etwa zwölf Jahren ist er von 'Oma, ich liebe dich' zu 'Zur Hölle mit dir' übergegangen. Es bricht mir einfach das Herz", sagte sie damals gegenüber der Zeitung. Sie fügte hinzu, dass sie nicht glauben könne, dass dies ihr Marshall sei, derselbe Junge, der früher auf ihrem Schoß gesessen habe.

Die komplizierte Familiensituation war immer wieder Thema in Eminems Leben und Karriere. Der Rapper, der mit vollem Namen Marshall Bruce Mathers III heißt, hatte ein turbulentes Verhältnis zu seiner Mutter Debbie, das er in mehreren seiner Songs thematisierte. Besonders in seinen frühen Werken verarbeitete er die schwierigen Beziehungen innerhalb seiner Familie und machte sie zu einem zentralen Element seiner Musik. Eminem ist Vater von drei Kindern und gilt als einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Anzeige Anzeige