Schwangere Molly-Mae Hague genießt Disneyland-Trip vor Baby

Molly-Mae Hague (26) hat sich mit ihrem Partner Tommy Fury (26) und der gemeinsamen Tochter Bambi einen letzten Ausflug ins Disneyland Paris gegönnt, bevor die Familie bald zu viert sein wird. Die 26-jährige Influencerin, die ihr zweites Kind erwartet, flog mit einem Privatjet nach Paris und teilte auf Instagram emotionale Schnappschüsse von dem besonderen Trip. "Schneller Trip zum glücklichsten Ort", schrieb sie in ihrer Story, bevor sie ein bezauberndes Foto von Tommy und der dreijährigen Bambi postete, auf dem die beiden in die Kamera lachen. Vor dem ikonischen Disney-Schloss strahlte Molly-Mae dann auch selbst in die Kamera und erklärte: "Das letzte Mal als Familie zu dritt."

Die Reise löste bei der Reality-TV-Bekanntheit besonders viele Emotionen aus. Sie teilte ein Rückblick-Video von Bambi als Baby im Disneyland und schrieb dazu: "Ok, die Schwangerschaftshormone können das nicht verkraften." Die werdende Mutter ist bereits im sechsten Monat schwanger und kündigte die frohe Botschaft erst im vergangenen Monat öffentlich an. Auf Social Media gewährte sie ihren Followern kürzlich auch Einblicke in ihre wachsende Babykugel und zeigte sich bei einem Ultraschalltermin, bei dem Bambi das Bild ihres ungeborenen Geschwisterchens an der Wand bestaunen durfte.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der britischen Dating-Show Love Island kennen und wurden dort schnell zum Traumpaar. Im Januar 2023 kam ihre Tochter Bambi zur Welt, die seitdem regelmäßig in den Posts ihrer Mutter zu sehen ist. Das Paar hat auf Instagram bereits verraten, dass es das Geschlecht des zweiten Kindes kennt und sogar schon einen Namen ausgesucht hat, möchte diese Information aber vorerst noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Die Fans der Influencerin sind dennoch überzeugt, dass sie anhand verschiedener Hinweise bereits herausgefunden haben, was es wird.

Instagram / mollymae Boxer Tommy Fury und seine Freundin Molly-Mae Hague

Instagram / mollymae Tommy Fury mit Tochter Bambi im Disneyland, März 2026

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Disneyland, März 2026