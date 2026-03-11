Ruhestätte: Hier wird Robert Carradines Asche verstreut

Robert Carradine (†71) wird auf See seine letzte Ruhe finden. Die Asche des Schauspielers, der am 23. Februar im Alter von 71 Jahren durch Suizid verstarb, wird im Meer verstreut, wie aus seiner Sterbeurkunde hervorgeht, die dem Portal TMZ vorliegt. Der aus der Serie Lizzie McGuire bekannte Darsteller starb laut dem Gerichtsmediziner an den Folgen einer hypoxischen Hirnverletzung durch Erhängen. Seine Familie hatte bereits kurz nach seinem Tod bekannt gegeben, dass der Schauspieler, der an einer bipolaren Störung litt, sich das Leben genommen hatte.

In einem Statement gegenüber TMZ würdigte Roberts Familie den mutigen Kampf des Schauspielers gegen seine Erkrankung. "Mit tiefer Traurigkeit müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine von uns gegangen ist", hieß es in der Erklärung. "In einer Welt, die sich oft so dunkel anfühlen kann, war Bobby immer ein Lichtstrahl für alle um ihn herum. Wir sind zutiefst getroffen vom Verlust dieser großartigen Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwanzigjährige bipolare Störung würdigen", teilte die Familie mit. Zudem äußerte sie die Hoffnung, dass Roberts Geschichte dazu beitragen könne, Aufmerksamkeit auf das Stigma zu lenken, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist.

Die Familie bat in ihrer Erklärung um Privatsphäre, um diesen unfassbaren Verlust betrauern zu können, und bedankte sich für das Verständnis und das Mitgefühl. Der Schauspieler wurde durch seine Rollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Er hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch viele Fans, die ihn für immer in Erinnerung behalten werden.

Getty Images Robert Carradine, Schauspieler

Instagram / officialevercarradine Ever Carradine mit ihrem Vater Robert Carradine

