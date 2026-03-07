Wegen ihrer Marke: Herzogin Meghan beendet Deal mit Netflix

Die Kooperation zwischen Herzogin Meghan (44) und dem Streamingriesen Netflix ist offiziell beendet. Betroffen ist dabei Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" – ein Label, das Produkte wie Roséwein, hausgemachte Marmeladen, Blütenstreuer, Lederbuchzeichen und Kräutertees verkauft. Netflix war vor etwa einem Jahr als Unternehmenspartner in das Projekt eingestiegen. Ein Sprecher teilte PageSix mit: "Ihre Show geht nicht weiter, daher machte es keinen Sinn, die Partnerschaft fortzusetzen." Die Trennung verläuft jedoch alles andere als feindselig: Beide Seiten betonen, dass man sich im Guten trenne und weiterhin freundschaftlich verbunden bleibe.

Der eigentliche Antrieb hinter der Entscheidung liegt offenbar in Meghans Wunsch nach vollständiger unternehmerischer Freiheit. Insbesondere die internationale Expansion der Marke – bislang waren die Produkte ausschließlich in den USA erhältlich – sei durch die Partnerschaft verzögert worden. "Netflix war ein guter Partner, aber sie wollte die Marke schon seit einiger Zeit global ausrollen, wurde jedoch durch das vorsichtigere Netflix-Team zurückgehalten", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun. Nun, da Netflix auch die bisher bereitgestellten Mitarbeiter und Entwicklungsteams aus dem Projekt abzieht, übernimmt Meghan sämtliche operative Verantwortung selbst. Ein Sprecher von "As Ever" formulierte es so: "'As Ever' ist Netflix für die Partnerschaft beim Launch und im ersten Jahr dankbar. Wir haben ein bedeutsames und schnelles Wachstum erlebt, und 'As Ever' ist nun bereit, auf eigenen Beinen zu stehen."

Die Zahlen geben Meghan durchaus recht, wenn sie zuversichtlich in die Zukunft blickt. Auswertungen der Analyseplattform SimilarWeb zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend beim Website-Traffic von "As Ever": Im Oktober 2025 verzeichnete die Seite rund 196.000 Besuche, im Januar 2026 waren es bereits über 268.000. Jedes neue Produkt ist nahezu sofort nach seiner Freischaltung im Online-Shop ausverkauft. Das Fernziel ist dabei klar: eine globale Marke, die in Haushalte rund um den Erdball liefert. Netflix selbst zeigte sich dabei großzügig in seiner Abschiedserklärung: "Meghans Leidenschaft, alltägliche Momente auf schöne, aber einfache Weise zu veredeln, hat die Entstehung der Marke As Ever inspiriert, und wir freuen uns, eine Rolle bei der Verwirklichung dieser Vision gespielt zu haben."

Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

Getty Images Meghan Markle: Netflix zeigt den Trailer zu "With Love, Meghan" in Los Angeles, 2025

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry