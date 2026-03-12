"Hässlichkeit": So trotzt Adele Neuhauser Schönheitsidealen

Adele Neuhauser (67) reflektiert unverblümt über Selbstwert und wie sie mit Schönheitsidealen in der Filmbranche umgeht. Die Schauspiel-Ikone, die offen über frühere Suizidgedanken sprach, verriet im Interview mit der Agentur teleschau, dass sie sich nicht als "herkömmliche Schönheit" sehe und stattdessen immer als "kantige Charakterdarstellerin" besetzt worden sei. Die typischen weiblichen Attribute hätten bei ihr selten eine Rolle gespielt. "Dadurch musste ich mich mit meiner Hässlichkeit, Schrägheit, Wucht und Energie auseinandersetzen – und auch aushalten." Ihr Beruf zwinge sie dazu, regelmäßig über ihre Komfortzone hinauszugehen, um den "Kern der Wahrheit einer Figur" zu erfassen.

Diese Herausforderungen haben Adele jedoch viel gelehrt, auch für ihr persönliches Leben. "Dank meines wunderbaren Berufs habe ich immer wieder das Glück, mich auszuprobieren – in den unterschiedlichsten Lebenskonzepten, mit verschiedenen Ansprüchen und Wertigkeiten", erklärte sie im Gespräch. Die Sichtbarkeit, die ihr Beruf mit sich bringe, habe sie gezwungen, mit Aufmerksamkeit umzugehen. Besonders die Wertschätzung ihres Umfelds helfe ihr dabei, sich selbst wertzuschätzen. Auf die Frage, ob es ihr gelinge, sich "in dieser Energie auszuhalten", antwortete die stolze Oma zweier Enkelkinder humorvoll: "Ich brauche zwar vier Anläufe, um mich auszuhalten – aber ja, es gelingt."

Die 67-Jährige, die 2004 mit der österreichischen Landkrimiserie "Vier Frauen und ein Todesfall" einem breiten Publikum bekannt wurde, führt mittlerweile ein selbstbewusstes Leben. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Zoltan Paul, die 2006 nach 25 Jahren endete, ist Adele heute glücklich als Single, wie sie in einem Interview mit dem Portal t-online verriet. Mit ihrem 2022 verstorbenen Ex-Mann hat sie einen gemeinsamen Sohn. Aktuell ist die gebürtige Österreicherin, die ihrer langjährigen Rolle als Wiener "Tatort"-Ermittlerin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krassnitzer (65) noch dieses Jahr ade sagen wird, im ARD-Film "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks" zu sehen. Sie zeigt sich auch abseits der Kamera ungewohnt offen, wenn es um ihre persönlichen Erfahrungen und ihr Selbstbild geht.

Getty Images Adele Neuhauser im Januar 2024

Adele Neuhauser in der "Tatort"-Folge "Wehrlos"

rbb/ORF/Ali Schafler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Stars

