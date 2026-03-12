Nach Festnahme: Droht Britney Spears nächste Vormundschaft?

Britney Spears (44) ist nach ihrer Festnahme Anfang März erneut in den Schlagzeilen – und diesmal meldet sich ihr langjähriger Freund Sean Philip mit einer alarmierenden Vermutung zu Wort. Der Ex-Assistent, der die Popsängerin seit fast zwei Jahrzehnten kennt, äußerte sich gegenüber OK! zu dem Vorfall, bei dem Britney am 4. März wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der California Highway Patrol festgenommen wurde. Sean glaubt nicht an einen Zufall und erklärte, dass ihm das Timing der Festnahme verdächtig vorkomme. "Ich denke, es gibt Leute, die es auf sie abgesehen haben. Das Timing ist so komisch, dass sie finanzielle Unabhängigkeit bekommt und dann verhaftet wird", sagte er.

Sean vermutet, dass hinter der ganzen Sache mehr steckt und brachte sogar eine neue Vormundschaft ins Spiel. "Wir alle denken, dass es ein Versuch ist, sie wieder in eine Vormundschaft zu bringen, denn ratet mal, was passiert ist, als die Vormundschaft endete? Die Leute haben aufgehört, Geld zu bekommen", erklärte er. Der Freund der Sängerin glaubt, dass Britney trotz des Endes ihrer 13-jährigen Vormundschaft im November 2021 immer noch nicht wirklich frei sei. "Ich glaube nicht, dass sie frei ist. Es gibt immer noch einen Betreuungsplan. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Zugang zu all ihren Finanzen hat, aber viele andere Leute haben das. Ich finde das nicht fair", so Sean. Seine Sorge kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Britney nach dem Verkauf ihres Musikkatalogs für 200 Millionen Dollar angeblich finanzielle Unabhängigkeit erlangt haben soll.

In der Nacht der Festnahme wurde die Sängerin nahe ihres Hauses im Ventura County angehalten und um 21:28 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Nach einem Blutalkoholtest im Krankenhaus wurde sie am frühen Morgen des 5. März um 3:02 Uhr offiziell polizeilich registriert und um 6:07 Uhr wieder freigelassen. Wie bereits bekannt wurde, steht Britney seitdem in Kontakt mit ihrer Mutter Lynne Spears (70) und ihren Söhnen Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19). Am 4. Mai muss die 44-Jährige vor Gericht erscheinen. Ihr Freund Sean Philip riet ihr eindringlich, für sich selbst zu sprechen: "Ich ermutige sie, für sich selbst zu sprechen, weil sie alles in einer Sekunde aus der Welt schaffen kann."

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Britney und Lynne Spears