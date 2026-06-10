Nach Scheidung: Jen Garner rät Ben Affleck zu Dating-Pause

Nach seiner Scheidung von Jennifer Lopez (56) soll Ben Affleck (53) laut einem Insider-Bericht von Page Six eine wohlmeinende Ratgeberin an seiner Seite haben: seine Ex-Frau Jennifer Garner (54). Die Schauspielerin soll der Meinung sein, dass eine Auszeit vom Dating Ben nach der gescheiterten Ehe guttun könnte. "Jen denkt, dass es Ben vielleicht tatsächlich guttäte, eine Weile eine Pause vom Daten zu machen. Sie sorgt sich sehr um ihn und will am Ende des Tages nur das Beste für ihn", verriet eine namentlich nicht näher genannte Quelle dem Magazin. Aus Jennifers Sicht sei Ben so glücklich wie seit Langem nicht mehr, weshalb sie glaube, dass er diese Energie lieber in sich selbst, seine Arbeit und seine Familie stecken solle, anstatt direkt wieder in eine neue Beziehung zu springen.

Dabei wolle die Schauspielerin Bens Entscheidungsfreiheit aber ausdrücklich nicht einschränken, wie der Insider betonte. "Sie vertraut darauf, dass Ben seine eigenen Entscheidungen trifft, und unterstützt ihn so oder so", zitiert Page Six den Informanten. Ganz soll der Schauspieler ohnehin nicht mit dem Dating abgeschlossen haben: Eine zweite Quelle erklärte gegenüber dem Magazin, dass Ben neue Bekanntschaften grundsätzlich nicht ausschließe. Freunde hätten sogar schon angeboten, ihn zu verkuppeln. Im Moment liege sein Fokus aber vor allem auf seinen Kindern und mehreren kommenden Projekten.

Jennifer und Ben waren von 2005 bis 2015 miteinander verheiratet und teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder Violet, Fin und Samuel. Trotz der Trennung haben die beiden eine enge Verbindung zueinander aufrechterhalten, wie zuletzt deutlich wurde, als sie gemeinsam Tochter Violet in eine Notaufnahme in Los Angeles begleiteten. Auch nach Bens gescheiterter Ehe mit Jennifer Lopez scheint seine frühere Partnerin für ihn eine wichtige Konstante zu bleiben. Während J.Lo nach der Trennung öffentlich von einem neuen, glücklicheren Lebensabschnitt spricht und ihren Blick nach vorn richtet, scheint bei Ben derzeit vor allem die Familie im Mittelpunkt zu stehen – was Jennifer Garner ausdrücklich unterstützen soll.

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025