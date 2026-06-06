Jennifer Garners Karriere-Comeback: Keine Reue trotz Kinder

Jennifer Garner (54) meldet sich zurück – und zwar mit voller Kraft. Die Schauspielerin hat nach einer langen Pause vom Filmgeschäft ihr Karriere-Comeback gewagt und spricht gegenüber dem Magazin InStyle offen darüber, wie sie Mutterschaft und Beruf heute in Einklang bringt. Alle drei ihrer Kinder sind mittlerweile Teenager, und genau das hat ihr die neue Freiheit verschafft, intensiver vor der Kamera zu stehen. Aktuell wirbt Jennifer für die Serie "The Five-Star Weekend", in der sie eine um ihren Mann trauernde Food-Bloggerin spielt, die ihre besten Freundinnen aus verschiedenen Lebensphasen zu einem Luxusurlaub auf der Insel Nantucket einlädt.

An Schuldgefühlen gegenüber ihren Kindern verschwendet Jennifer dabei keine Zeit. "Wenn ich arbeite, entschuldige ich mich bei meinen Kindern nicht dafür", stellt sie im Interview klar. Sie bedanke sich zwar bei ihnen dafür, dass sie so verständnisvoll seien – aber eine Entschuldigung gibt es nicht. "Das gehört zum Leben dazu", erklärte sie weiter und betonte: "Hart zu arbeiten ist Teil des Lebens, und Fehler zu machen ist Teil des Lebens. Stolpern und hinfallen – da ist Platz für all das." Dass das Schauspielern manchmal zu Lasten des Familienalltags geht, nimmt sie bewusst in Kauf: "Dieser Job ist sehr egoistisch. Es dreht sich alles um deinen Zeitplan. Nicht darum, was die Kinder in der Schule haben. Nicht um Abholungen und Hinfahrten."

Jennifer ist Mutter von drei Kindern: Violet, Fin und Samuel, die sie mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) hat. Die beiden waren von 2005 bis 2018 verheiratet, trennten sich jedoch bereits 2015. Trotz der Scheidung sind sie regelmäßig gemeinsam bei Aktivitäten rund um ihre Kinder zu sehen. Dass Jennifer in dieser Zeit kaum drehte, lag nicht nur an der Mutterschaft. "Als meine Kinder klein waren, arbeitete ich so wenig, und dann hatten wir einen solchen Umbruch in unserer Familie, dass ich wirklich lange kaum gearbeitet habe", erzählte sie InStyle. Die neue Schaffensphase empfindet sie als Geschenk: "Ich komme von einem Ort der Freude an die Schauspielerei. Ich bin kein gequälter Mensch. Es füllt kein Loch. Ich liebe es einfach wirklich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013