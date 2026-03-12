"Pimmelpfoten": Bill Kaulitz schwärmt von seinem neuen Flirt

Bill Kaulitz (36) schwärmt derzeit wieder von einem neuen Flirt – und ein bestimmtes Körpermerkmal bringt den Sänger dabei regelrecht um den Verstand. In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtete der Musiker seinem Bruder Tom Kaulitz (36) begeistert von seiner jüngsten Eroberung. "Den find' ich ganz toll", verkündete Bill schon zu Beginn. Besonders angetan hat es ihm dabei ein Detail. "Was ich besonders geil an dem fand: die Hände", verriet der Tokio Hotel-Frontmann, der bekanntermaßen eine Schwäche für das praktische Körperteil hat. Während Bill seine Begeisterung kaum verbergen konnte, konnte sich Tom einen spöttischen Kommentar nicht verkneifen und bezeichnete die Hände von Bills Flirt als "Pimmelpfoten".

Diese Beschreibung wies Bill jedoch vehement zurück. Er selbst würde sie als "richtige Pranken" beschreiben, stellte der 36-Jährige klar. "Das ist so 'ne richtige Drecksau", fantasierte er weiter über seinen Liebhaber. Tom ließ jedoch nicht locker und stichelte, dass Bills Ex-Freunde immer abgekaute Nägel gehabt hätten. Auch diese freche Aussage leugnet Bill entschieden. "Das ist ein Quatsch", wehrte er sich gegen die Behauptung seines Zwillingsbruders. Wer der Mann mit den schönen Händen ist, hält der Sänger bislang noch geheim.

Zuletzt hatte Bill noch von einer ganz anderen Männer-Geschichte erzählt. Nach seinem Auftritt im Magazin Architectural Digest meldete sich plötzlich ein Ex-Freund über Social Media bei ihm und gratulierte ihm zu seinem schönen Haus in Los Angeles. "Mein Ex-Ex-Ex-Freund hat sich gemeldet. Er hat mir geschrieben, auf Instagram", erklärte Bill Tom im Podcast und gab offen zu, dass das letzte Treffen über zwölf Jahre her sei. Trotz der langen Zeit fragte sich der Musiker, ob er sich immer noch zu seinem Ex hingezogen fühlen könnte. "Vielleicht schlafe ich noch einmal mit dem", verkündete Bill freimütig.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß

Anzeige Anzeige

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026