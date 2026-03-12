Rosenheim-Cops-Star Dieter Fischer hatte frühere Hauptrolle

Dieter Fischer (54) ist heute als Anton Stadler bei den Rosenheim Cops ein fester Publikumsliebling – doch schon vor seinem Start in der ZDF-Krimiserie stand der Schauspieler im Rampenlicht. Bevor der gebürtige Freisinger 2011 als Rosenheimer Hauptkommissar an den Start ging, hatte er bereits eine Hauptrolle in einer anderen TV-Produktion ergattert. In der Serie "Der Kaiser von Schexing" schlüpfte Dieter Fischer in die Rolle des Weltenbummlers Andi Kaiser, der in seine Heimat zurückkehrt und dort Bürgermeister wird. Zuvor hatte er sich seit 2005 mit Film- und Serienauftritten einen Namen gemacht, unter anderem mit seinem Debüt im Heimatfilm "Apollonia". Das berichtet Kino.de.

Seine Karriere vor der Kamera begann bereits 2005, als er im Heimatfilm "Apollonia" die Rolle des Urban Suiter spielte. Im selben Jahr wurde er Ensemblemitglied der BR-Reihe "Komödienstadel", in der er bis heute regelmäßig zu sehen ist. Es folgten verschiedene Rollen in bekannten Produktionen wie "Der Judas von Tirol", "Polizeiruf 110", Tatort und "Stadt, Land, Mord!", bevor er dann mit "Der Kaiser von Schexing" seine erste Hauptrolle übernahm. Parallel tauchte er auch im Kosmos der "Rosenheim-Cops" auf – zunächst in zwei Gastrollen, bevor er 2011 dauerhaft als Anton Stadler ins Team kam und seitdem in der Serie ermittelt. Aktuell ist Dieter Fischer in neuen Folgen der Jubiläumsstaffel dienstags um 19:25 Uhr im ZDF und vorab in der ZDFmediathek zu sehen.

Der am 31. März 1971 geborene Schauspieler ist nicht nur im Fernsehen aktiv, sondern begeistert auch auf der Theaterbühne. Für sein Engagement in der bayerischen Kunst und Kultur erhielt er 2023 den bayerischen Poetentaler, eine Auszeichnung der Schriftstellervereinigung der Münchner Turmschreiber. Auch das Theaterstück "Abschiedsdinner", in dem er mitwirkte, wurde 2017 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis in der Kategorie Beste Komödie ausgezeichnet. Dieter war zudem als Hörspielsprecher tätig und lieh etwa "Das Schloss" von Franz Kafka seine Stimme. So zeigt sich Dieter nicht nur als TV-Star, sondern auch als engagierter Mitgestalter des kulturellen und öffentlichen Lebens in seiner Heimat.

ZDF/Linda Gschwentner Ulla Geiger (links) mit Dieter Fischer (Mitte) und Michaela Weingartner (rechts) bei den Dreharbeite

ZDF, Linda Gschwentner Dieter Fischer in seiner Rolle als Anton Stadler, "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Alexander Duda beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags

