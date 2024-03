Katherine Jackson fordert 514.000 Euro Anwaltskosten zurück!

Rund 15 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson (✝50) geriet seine Mutter erneut in einen Rechtsstreit wegen seines Nachlasses. Gerichtsdokumenten zufolge, die Daily Mail vorliegen, soll Katherine Jackson (93) eine Summe von umgerechnet rund 514.041 Euro von den Nachlassverwaltern John Branca und John McClain fordern. Diese Summe habe sie für Anwälte ausgegeben, als sie sich mit den beiden Herren im Rechtsstreit um den Verkauf des Katalogs ihres verstorbenen Sohnes befand. John und John sollen daraufhin beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles einen Antrag gestellt haben, der die Mutter des Musikers davon abhält.

In dem 2022 stattgefundenen Prozess, auf den sich Katherine bezieht, haben sich die Verwalter eine richterliche Genehmigung für den Verkauf von Michaels Katalog eingeholt – mit Erfolg. Die 93-Jährige war jedoch von Anfang an gegen den Verkauf. Sie sei der Meinung, dass der "Beat It"-Interpret das "niemals" gewollt habe, "da er ihn als seine Lebensader" empfunden habe, berichtete Radar Online. Michaels Vertretern zufolge sei der Verkauf zu diesem Zeitpunkt enorm wichtig gewesen, um Jacksons Nachlass eine Finanzspritze zu geben, der "am Rande des Zusammenbruchs" gestanden habe. Im Februar dieses Jahres wurde rund die Hälfte der Rechte an Michaels Material an Sony verkauft.

Im Jahr 2025 soll ein Film über das Leben des wohl berühmtesten Popstars in die Kinos kommen. Jaafar Jackson (27), der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (69), soll dabei die Hauptrolle übernehmen – er verkörpert den Sänger in seinen jungen Jahren. Die Schauspieler Colman Domingo und Nia Long übernehmen indes die Rolle des Vaters Joe Jackson (✝89) und Mama Katherine. Auch John Branca, der zu Lebzeiten sein Musikmanager war, findet seinen Platz und wird von dem "War Dogs"-Star Miles Teller (37) gespielt.

Getty Images Katherine Jackson, 2012

Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

