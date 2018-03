Gibt's jetzt Stress im Hause Jackson? Schon seit Wochen halten sich Liebesgerüchte um Paris Jackson (19) hartnäckig: Die Tochter von Michael Jackson (✝50) und Topmodel Cara Delevingne (25) sollen ein Paar sein. Auch wenn die beiden die Beziehung noch nicht offiziell bestätigten, sprechen aktuelle Knutsch- und Kuschelaufnahmen Bände. Doch nicht alle scheinen sich für die attraktiven Turteltauben freuen zu können: Paris' Großeltern sollen sogar ausdrücklich gegen die Liebe sein!

Ein Insider plauderte gegenüber dem Magazin Radar Online nun über die aktuellen Familienverhältnisse aus und verriet, dass Oma Katherine (87) und Opa Joe Jackson (89) sich so gar nicht für ihre Enkelin freuen könnten: "Joe und Katherine sind von Paris' Romanze mit Cara tief enttäuscht, weil das gegen alles geht, an das sie glauben: Dass eine Frau nämlich mit einem Mann zusammen sein sollte." Doch die gleichgeschlechtliche Liebe sei nicht der einzige Grund für die Antihaltung. "Sie lieben Paris beide so sehr und wollen nur das Beste für sie. Aber sie denken, dass Caras Lifestyle zu viel für sie ist!", erklärte die Quelle weiter.

Ob die Großeltern damit Caras verrücktes Auftreten und ihren Hang zur Feierei meinen? Der Victoria's Secret-Engel ist dafür bekannt, das Leben zu genießen und auch die eine oder andere Party gerne mitzunehmen. Paris versetzte in der Vergangenheit immer wieder Familie und Fans wegen Rauschmittel- und Alkoholmissbrauchs in Sorge.

Emma McIntyre/Getty Images Paris Jackson in Los Angeles

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Cara Delevingne

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne mit Löwen-Tattoo

