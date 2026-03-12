So cool rocken die "Peaky Blinders"-Stars die Filmpremiere

Cillian Murphy (49) hat am Dienstag gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Barry Keoghan (33) und Rebecca Ferguson (42) die New Yorker Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" gefeiert. Im DGA Theater präsentierte sich der Cast des Films, in dem Cillian seine Kultrolle als Thomas Shelby wieder aufnimmt. Auch Schauspieler Tim Roth (64) ließ sich das Event nicht entgehen. Unterstützung bekam das Ensemble außerdem von dem verheirateten Olympia-Eistanzpaar Evan Bates (37) und Madison Chock (33), die als prominente Gäste über den Teppich liefen, wie Just Jared berichtet.

Auf den Premierenbildern ist zu sehen, wie sich die "Peaky Blinders"-Crew in New York von ihrer coolen Seite zeigt. Barry setzte bei seinem Auftritt auf einen rockigen Look und kombinierte sein Outfit mit Dr. Martens Boots. Cillian präsentierte sich gewohnt zurückhaltend, blieb aber mit seinem eleganten, dunklen Style ganz der Aura des Serienbosses treu. Weitere Darsteller des Films wie Stephen Graham, Sophie Rundle (37), Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck und Jay Lycurgo waren in New York nicht anwesend. Erst vor wenigen Tagen hatte der Cast die große Weltpremiere in London gefeiert, nun stand mit der New-York-Gala der nächste große Halt auf der Promo-Tour an.

"Peaky Blinders: The Immortal Man" erscheint am 20. März weltweit bei Netflix und führt die Geschichte der beliebten Serie weiter. Cillian hatte zwischen 2013 und 2022 in sechs Staffeln der erfolgreichen britischen Gangster-Serie die Hauptrolle des Thomas Shelby gespielt und begeisterte damit ein Millionenpublikum. Die Serie wurde zu einem internationalen Phänomen und machte Cillian zu einem der gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Mit dem Film kehrt er nun zu seiner Paraderolle zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Roth, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson und Barry Keoghan bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" in New York

Anzeige Anzeige

Imago Cillian Murphy bei der US-Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im DGA Theater in New York

Anzeige Anzeige

Imago Barry Keogan bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" in New York