Diese Stars verleihen die Preise bei den diesjährigen Oscars

Die 98. Verleihung der Academy Awards wirft ihre Schatten voraus – und die Organisatoren enthüllen in diesen Tagen Stück für Stück, wer auf der Bühne stehen wird. Kurz vor dem großen Abend wurden nun sechs weitere Namen als Preisüberreicher bestätigt: Will Arnett (55), Priyanka Chopra (43), Robert Downey Junior (60), Anne Hathaway (43), Paul Mescal (30) und Gwyneth Paltrow (53). Eine Auswahl, die unterschiedlicher kaum sein könnte: vom Marvel-Universum über Hollywood-Legenden bis hin zu aufstrebenden Charakterdarstellern – die Liste spiegelt die gesamte Bandbreite des modernen Kinos wider. Besonders Robert dürfte dabei für Aufsehen sorgen: Der Schauspieler, der nach seinem Oscar-Gewinn 2024 für "Oppenheimer" wieder voll in der Gunst der Branche steht, kehrt damit eindrucksvoll auf die große Bühne der Academy zurück.

Zuvor waren laut Just Jared bereits Javier Bardem (57), Chris Evans (44), Chase Infiniti, Demi Moore (63), Kumail Nanjiani (47) sowie Maya Rudolph (53) angekündigt worden. Wer genau welche Kategorie präsentiert, bleibt bis zur Liveshow ein gut gehütetes Geheimnis. Neben den frisch bestätigten Presenter-Namen hält die Academy auch in diesem Jahr an einer ihrer berührendsten Gepflogenheiten fest. Adrien Brody (52), Kieran Culkin (43), Mikey Madison (26) und Zoe Saldana (47) – allesamt Gewinner der Schauspielpreise bei der vergangenen Verleihung – werden die Trophäen in denselben Kategorien an ihre Nachfolger überreichen. Madison hatte im vergangenen Jahr ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin für Sean Bakers "Anora" gewonnen, während Adrien seinen zweiten Oscar für "The Brutalist" erhielt – 22 Jahre nach seinem ersten Sieg für "Der Pianist". Zoe und Kieran gewannen beide zum ersten Mal einen Academy Award: Die Schauspielerin überzeugte in "Emilia Pérez", während Kieran für seine Rolle in "A Real Pain" ausgezeichnet wurde.

Dass die Verleihung mit Spannung erwartet wird, liegt nicht zuletzt an ihrem Gastgeber. Conan O'Brien (62) moderiert die Show zum zweiten Mal in Folge – eine Entscheidung, die den Produzenten nach dem überwältigenden Erfolg der vergangenen Ausgabe nicht schwerfiel. Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group, schwärmte bei der Bekanntgabe: "Conans einzigartiger komödiantischer Stil hat den Moment perfekt eingefangen, und ich freue mich darauf, seine Talente im nächsten Jahr wieder auf der Bühne zu haben." Conan selbst quittierte die Einladung in einem Statement mit gewohntem Schmunzeln: "Der einzige Grund, warum ich die Oscarverleihung moderiere, ist, dass ich Adrien Brodys Rede zu Ende hören möchte." In Deutschland ist die Show live auf ProSieben und Joyn zu verfolgen.

Collage: Anne Hathaway und Robert Downey Jr.

Paul Mescal bei den 31. Critics Choice Awards im Barker Hangar in Santa Monica, Januar 2026

Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien bei den Oscars 2025