"In Solidarität": Königin Camilla steht Gewaltopfern bei

Königin Camilla (78) hat am Dienstag bei einem Empfang im Londoner St. James's Palace eine eindringliche Botschaft an alle Opfer von Gewalt und Missbrauch gerichtet. Vor geladenen Gästen, darunter Schauspielerinnen, Politikerinnen und Überlebende von Gewalt, fand die Royal, die sich mit ihrem Mann, König Charles III. (77), vielen Skandalen rund um das britische Königshaus konfrontiert sieht, klare Worte. "An alle Überlebenden jeder Art von Gewalt, von denen viele ihre Geschichten nicht erzählen konnten oder denen nicht geglaubt wurde: Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid", betonte sie laut The Times und ergänzte: "Wir stehen mit euch und neben euch – heute und jeden Tag – in Solidarität, Trauer und Mitgefühl." Die Veranstaltung fand anlässlich des Internationalen Frauentags und des 15-jährigen Bestehens der Organisation Women of the World statt, deren Präsidentin Camilla ist.

Die Königin, die auf ein bewegtes Leben zurückblickt, trug an diesem Tag zwei rote Abzeichen: das Women-of-the-World-Logo und ein zweites mit der Aufschrift "Shame Must Change Sides" (übersetzt: Die Scham muss die Seiten wechseln). Letzteres war ein Geschenk von Gisèle Pelicot, die ihren Ex-Mann und Dutzende weitere Männer wegen jahrelanger Vergewaltigung zur Anzeige gebracht hatte und damit weltweit Aufsehen erregte. Camilla hatte die Französin im vergangenen Monat zu einem Tee im Clarence House empfangen und lobte in ihrer Rede deren "Anmut, Stärke und vor allem Entschlossenheit". Zudem widmete sie einen Teil ihrer Ausführungen dem digitalen Raum und dessen Einfluss auf junge Männer. "Es ist im Online-Bereich, wo Jungen und junge Männer viele der Werte aufnehmen, die sie bis ins Erwachsenenalter tragen werden", erklärte sie und forderte konkrete Veränderungen in Schulen, etwa beim Thema Einverständnis und Übergriff.

Zu den prominenten Gästen des Empfangs zählten unter anderem Helen Mirren (80) und Hannah Waddingham (51) sowie die Schauspielerinnen Harriet Walter und Miriam Margolyes (84). Auch Penny Lancaster (54), die Ehefrau von Rocklegende Rod Stewart (81), war anwesend, ebenso wie Baroness Floella Benjamin und Bildungsministerin Bridget Phillipson. Helen sorgte mit einer ob des Themas recht ironischen Anekdote für Gelächter: Ihr Fahrer habe gefragt, wann denn der Internationale Männertag sei – worauf sie geantwortet habe: "Jeden verdammten Tag, alle 365." Camilla ist seit 2015 Präsidentin von Women of the World und nutzt ihre Plattform regelmäßig, um auf Themen wie häusliche Gewalt und Frauenrechte aufmerksam zu machen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Spotlight Royal / Paul Edwards Königin Camilla, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes