Missbräuchlicher Partner: David Boreanaz stand Christina bei

Christina Applegate (54) enthüllt in ihren neuen Memoiren "You With the Sad Eyes", wie ihr Ex-Freund David Boreanaz (56) ihr half, eine gewalttätige Beziehung zu beenden. Die Schauspielerin lernte den "Angel"-Star Anfang 1993 am Set der Serie "Eine schrecklich nette Familie" kennen, wo er in einer Episode ihren Serienfreund spielte. Zwischen den beiden entwickelte sich schnell eine Freundschaft. Christina befand sich zu dieser Zeit in einer missbräuchlichen Beziehung. Als es nach nur vier Tagen Bekanntschaft erneut zu einem Vorfall mit ihrem damaligen Partner kam, rief Christina verzweifelt bei David an. "Ich kann nicht allein in meinem Haus sein", sagte sie zu ihm, wie sie in ihrem Buch schreibt. Der Schauspieler kam sofort zu ihr und blieb an ihrer Seite.

"David gab mir das Gefühl, in meinem Haus sicher zu sein, und ein paar Tage später fingen wir etwas an", schreibt die Emmy-Gewinnerin in ihren Memoiren. Obwohl die Beziehung der beiden nur wenige Monate dauerte, spielte David eine entscheidende Rolle in ihrem Leben. "Er half mir schließlich zu gehen. Ich verehre David dafür", erklärt Christina. Rückblickend könne sie gar nicht genug betonen, wie sehr sie ihm dafür dankbar sei, dass er der Grund war, warum sie endlich wieder zur Normalität zurückkehren konnte. Das ehemalige Paar hielt seine kurze Romanze damals unter Verschluss, teilte aber Jahre später einen süßen Moment bei den People's Choice Awards 2009, als David ihr einen Preis überreichte und die beiden sich kurz küssten.

Christina, die in der Vergangenheit immer wieder offen über schwierige Zeiten gesprochen hat, blickt in ihren Memoiren nicht nur auf diese Beziehung zurück, sondern auch auf ihr generelles Muster in der Liebe. Sie erzählt, dass sie sich lange zu Männern hingezogen fühlte, die Probleme hatten, und dass sie glaubte, diese "kaputten Vögel" retten zu können. Dabei sei sie immer wieder in missbräuchlichen Beziehungen gelandet. Die Schauspielerin, die heute mit Musiker Martyn LeNoble verheiratet ist und eine Tochter hat, macht mit ihren schonungslosen Erinnerungen Betroffenen Mut und beschreibt, wie wichtig Unterstützung von außen sein kann. Auch ihre Verbindung zu David, der inzwischen mit seiner Frau Jaime Bergman eine Familie gegründet hat, ordnet sie klar als einen dieser prägenden Momente ein, in denen ein Mensch im richtigen Augenblick zur Seite stand und ihr half, Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückzufinden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christina Applegate und David Boreanaz

Getty Images Schauspielerin Christina Applegate, November 2022

Getty Images David Boreanaz beim "Bones" 20th Anniversary Retrospective des Televerse Festival in Los Angeles, 2025