Versöhnung? "Prominent getrennt"-Tessa und Jakob küssen sich

Bei Tessa Bergmeier (36) und ihrem Ex Jakob Morgenstern überschlagen sich bei Prominent getrennt plötzlich die Emotionen. Eigentlich hatte Tessa mehrfach klargestellt, mit der Beziehung abgeschlossen zu haben, während Jakob schon bei seinem Einzug erklärte, um sie kämpfen zu wollen. In der siebten Folge kommt es nun zum langersehnten klärenden Gespräch – mit überraschendem Ausgang. Als Tessa in Tränen ausbricht und Jakob sie tröstend in den Arm nimmt, gesteht sie gerührt: "Das habe ich vermisst, dass du ein Mann bist und mich in den Arm nimmst und für mich da bist." Wenig später folgt sogar ein Kuss auf den Mund. "Ich hoffe, es bleibt bei der Nähe zwischen uns, weil das Schlimmste wäre, wenn sie jetzt doch wieder Angst bekommt", zeigt sich Jakob hoffnungsvoll.

Doch die Annäherung hält nicht lange an. Kurz darauf scheint es zwischen den beiden erneut zu kriseln. Als Jakob meint, es sei gut, dass sie "wieder cool" seien, zieht Tessa sofort einen klaren Schlussstrich. "Aber nur cool, mit keiner Chance auf eine Wiedervereinigung. Das passt nicht und wird es auch nie. Für mich ist auch innerlich alles weg", erklärt sie und fügt hinzu: "Nur wenn ich mich verletzlich zeige, kannst du ein Mann sein und mir das geben, was ich brauche. Nur in meiner Verletzlichkeit." Im Einzelinterview legt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nach: "Er denkt, er kann sich ändern und will mir alles recht machen, und verstellt sich dann wiederum, und das merke ich, und das ist es halt auch nicht."

Jakob machte bereits mehrfach deutlich, dass er sich ein Liebes-Comeback mit Tessa wünscht. In der fünften Folge suchte er das Gespräch mit seiner Ex und gestand ihr offen seine Gefühle. "Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich mehr für dich empfinde", betonte er. Die einstige Dschungelcamperin machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. "Das ist halt kein Wir mehr. Wir sind hier als Team, aber ansonsten gibt es kein Wir", stellte sie klar und betonte anschließend im Einzelinterview: "Für mich gibt's da keine Hoffnung mehr. Für mich ist das Ganze vorbei." Wie es nun zwischen den beiden weitergeht, bleibt abzuwarten. Jakob zeigt sich jedoch weiterhin optimistisch: "Ich weiß, dass ich Tessa geben kann, was sie von mir braucht."

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RTL Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern bei "Prominent getrennt"

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RTL Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern bei "Prominent getrennt"

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RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern