Mentale Probleme: Sommerhaus war für Tessa Bergmeier heftig

Tessa Bergmeier (35) verbindet ihre Zeit im Sommerhaus der Stars wohl hauptsächlich mit negativen Ereignissen. Nicht nur, dass die GNTM-Bekanntheit mit ihrer Leidenschaft für Veganismus bei den meisten ihrer Mitstreiter aneckte, die Show endete für Tessa auch mit einer gescheiterten Beziehung. Auf Instagram spricht sie nun ganz offen über die Sommerhaus-Zeit und gesteht: "Seit meiner Zeit im Sommerhaus leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)."

Das Zusammentreffen zwischen ihr und den anderen Sommerhaus-Teilnehmern bei der Wiedersehensshow löste bei der Influencerin sogar eine Panikattacke aus, die offenbar auch bei der Ausstrahlung gezeigt wird. "Es blieb mir keine andere Wahl, als diesen Moment mit der Öffentlichkeit zu teilen, aber ich hoffe, damit ein Bewusstsein für die Folgen solcher Erfahrungen zu schaffen und anderen Mut zu machen, offen über psychische Gesundheit zu sprechen", erklärt sie auf Social Media. In einem Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Tessa unter Tränen die Sommerhaus-Reunion verlässt.

Bereits vor Ausstrahlung der ersten Sommerhaus-Folge zweifelten die Fans an Tessa und Jakobs Liebe – die Zweifel an der Echtheit ihrer Beziehung versuchte das Ex-Paar allerdings schnell aus dem Weg zu räumen. Im Haus musste sich die Mutter zweier Töchter mit ihren Mitstreitern herumschlagen. Sei es wegen eines, in Tessas Augen, Messerangriffs von Alessia Herren (22) oder wegen Tobias Pankows Einstellung gegenüber Tieren. Denn dass der Ex von Sarah Kern (55) Jäger ist, passte der Blondine überhaupt nicht, weshalb sie ihn sogar als "Mörder" betitelte. Die Quittung für ihre Wortwahl erhielt sie kurze Zeit später in Form einer Unterlassungsklage als auch einer Schadensersatzforderung sowie einer Strafanzeige, wie Tobias im RTL-Podcast berichtete.

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im Sommerhaus der Stars