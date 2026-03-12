Kuss mit Gina: Das findet Marvin Manson so attraktiv an ihr

Der erste The 50-Trailer zeigte bereits, dass es zwischen Marvin Manson und Gina Beckmann (25) knistert. Die beiden küssen sich sogar. Die Anziehung zwischen den Realitystars ist nun schon in den ersten drei Folgen deutlich zu sehen. Bei der Premiere in Köln verrät Marvin gegenüber Promiflash, warum Gina für ihn so anziehend war. "Also, sie hat auf jeden Fall einen coolen Style. Sie hat so ein bisschen Rehaugen, das finde ich ganz süß, und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden", meint der ehemalige Fame Fighting-Kämpfer. Zum Temptation Island-Verführer wollte er in der Show aber nicht werden: "Ich glaube, ich komme immer wieder automatisch in diese Temptation-Rolle rein, selbst wenn ich nicht will. Aber nein, ich war jetzt nicht der Verführer dort. Aber wird ganz lustig."

Zum Auftakt von "The 50" dauert es nicht lange, bis Gina und Marvin ins Gespräch kommen. Dabei erinnert sie sich an einen seiner Auftritte mit den SixxPaxx. Er sei ihr direkt aufgefallen und habe ihr auch am besten gefallen. Das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Als der ehemalige "Temptation Island"-Verführer später mit einigen Mitstreitern "Wahrheit oder Pflicht" spielt, muss er die Frage, wen er am attraktivsten findet, beantworten. Er nennt ohne Zögern Gina, auch wenn er klarmacht, dass es für sexuelle Spannungen noch zu früh sei. Das scheint die beiden bisher in der Sendung aber nicht davon abzuhalten, fleißig zu kuscheln.

Immerhin sind Marvin und Gina nicht die einzigen, die bei "The 50" die Fühler nach potenziellen Partnern ausstrecken. Zwischen Umut Tekin (28) und Vanessa Brahimi geht es sogar viel schneller. Dank "Wahrheit oder Pflicht" kommt es schon zu einem leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden. Da Umuts Ex-Flirt Jeje Lopes dabei aber Zuschauerin in der ersten Reihe war, bekommt der romantische Moment einen bitteren Beigeschmack. Dennoch ist das Feuer zwischen den beiden entfacht und auch wenn Vanessa gerne ein wenig Distanz zu Umut aufbauen würde, scheint das erst der Anfang gewesen zu sein.

BOBO / Imago, BOBO / Imago Collage: Marvin Manson und Gina Beckmann

Instagram / marvin_mlc Realitystar Marvin Manson, November 2025

Amazon MGM Studios Umut Tekin und Vanessa Brahimi knutschen bei "The 50" 2026