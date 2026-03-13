Gute Freundin nimmt Marius Borg Høiby vor Gericht in Schutz

Im Gerichtsprozess gegen Marius Borg Høiby (29) hat sich eine Zeugin der Verteidigung zu Wort gemeldet, die den Angeklagten in Schutz nimmt. Die Frau, die sich selbst als "sehr gute Freundin von Marius" beschreibt, sagte vor dem Osloer Gericht aus, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) das Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin nicht absichtlich gebrochen habe. Die Zeugin erklärte laut Bild, sie kenne sowohl Marius als auch seine Ex-Freundin und sei über das bestehende Kontaktverbot informiert gewesen.

Die enge Freundin erklärte vor Gericht, entscheidend sei für sie der konkrete Ablauf einer fraglichen Situation am 7. September 2024. Die Zeugin schilderte detailliert, was ihrer Meinung nach in jener Nacht geschehen war: "Ich habe Marius in einer Karaoke-Bar abgeholt und nach Hause gefahren. Als er auf dem Display des Autos ein Lied wechseln wollte, kam er auf den Namen seiner Ex und rief sie an. Er erschrak und legte sofort wieder auf. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es absichtlich war. Es war ein Versehen. Er war etwas unbeholfen, weil er getrunken hatte", erklärte sie vor Gericht. Damit widersprach sie indirekt dem Bild, dass Marius bewusst das Kontaktverbot gebrochen hatte.

Der Prozess rund um die sogenannte "Frogner-Frau" und die spätere Kontaktsperre zieht sich inzwischen über viele Verhandlungstage hin. Immer wieder werden neue Zeugen aufgerufen, die Einblicke in die frühere Beziehung von Marius und seiner Ex-Freundin geben. Marius wird beschuldigt, in der Wohnung seiner damaligen Partnerin in Oslo ausgerastet und das Inventar beschädigt zu haben. Zuletzt kam es außerdem zu hitzigen Momenten im Saal, als Marius mit einer Zeugin in einen offenen Wortwechsel geriet und der Richter eingreifen musste.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen