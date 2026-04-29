Étienne Zagorica bereut Reaktion auf "Temptation Island"-Aus

Reality-TV-Teilnehmer Étienne Zagorica meldet sich nach dem überraschenden Abbruch von Charleen Puggé bei Temptation Island zu Wort. In der sechsten Folge hatte die Influencerin das Treue-Experiment auf der sonnigen Trauminsel vorzeitig beendet und erklärt, sie wolle ihren Freund schützen, bevor es für ihn noch peinlicher werde. Während Étienne in der Sendung sichtbar wütend und enttäuscht reagierte, schlägt er jetzt auf Instagram ruhigere Töne an. In einer Fragerunde stellt er sich den neugierigen Fragen der Zuschauer und kündigt an, dass die ganze Wahrheit über das Wiedersehen der beiden erst in Folge sieben bei RTL+ zu sehen sein wird.

Vor allem seine harten Worte aus der Männervilla beschäftigen viele Fans. Ein Follower will wissen, wieso er Charleen damals als "schwach" bezeichnet hat, obwohl sie ihn doch offenbar schützen wollte. Étienne erklärt in seiner Story: "Es waren auf jeden Fall pure Emotionen im Spiel. Nächste Woche werdet ihr ja noch sehen, was alles genau besprochen worden ist. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen", stellt er klar. Er betont, er hätte anders reagiert, wenn er den wahren Grund für ihren Abbruch früher gekannt hätte: "Ich war einfach vorurteilsbehaftet in dem Moment. Und es war nicht richtig. Das sehe ich jetzt", so der Realitystar weiter auf Instagram. Auf die Frage, ob er nach Ansicht der bisherigen Folgen heute anders handeln würde, antwortet er ebenfalls deutlich: Er würde einiges nicht mehr im TV aussprechen und seinen Mund künftig lieber halten, auch wenn er sich wieder auf so ein Format einlassen würde.

In seiner Fragerunde zeigt Étienne auch, wie sehr ihn die Situation zum Nachdenken gebracht hat. Er gibt offen zu, dass er das Gefühl habe, bei "Temptation Island" Fehler gemacht zu haben – vor allem, weil er zu viel geredet habe und ihm erst im Nachhinein bewusst werde, worauf er sich mit dem Format wirklich eingelassen hat. Gleichzeitig stellt er klar, dass er Charleen ursprünglich nie zugetraut hätte, das Experiment schon zum Zeitpunkt der sechsten Folge abzubrechen, betont aber ihren eigenen Grund für den drastischen Schritt. Ob sie nach ihrem Aus und dem anstehenden Wiedersehen weiterhin ein Paar sind, bleibt vorerst offen und soll erst in der kommenden Episode geklärt werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / etiennezagorica Étienne Zagorica, "Temptation Isand"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

Anzeige