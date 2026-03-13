Schauspiellegende Jane Lapotaire stirbt mit 81 Jahren

Große Trauer um Jane Lapotaire: Die britische Schauspielerin ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie The Guardian berichtet, starb die Theaterikone bereits am 5. März in London. Ein genauer Todesgrund wurde nicht genannt. Jane, die über Jahrzehnte hinweg das Theater ihres Landes mitprägte, wurde in den letzten Jahren durch ihre Rolle in der beliebten Netflix-Serie "The Crown" auch international bekannt. An der Seite von Stars wie Olivia Colman (52) verkörperte sie darin die Mutter von Prinz Philip (†99), Prinzessin Alice von Battenberg.

Ihre größten Erfolge feierte Jane auf den bedeutendsten Bühnen Großbritanniens. Sie trat am Bristol Old Vic auf, spielte am National Theatre und arbeitete mit der Royal Shakespeare Company zusammen. 1970 gehörte sie zu den Mitbegründern des Theaters Young Vic. Theatergeschichte schrieb die Schauspielerin mit ihrer Darstellung der französischen Chansonsängerin Édith Piaf, für die sie sowohl den renommierten Tony Award als auch den Olivier Award erhielt. Vor der Kamera verkörperte Jane unter anderem im Weihnachtsspecial von "Downton Abbey" eine russische Aristokratin oder spielte in der Verfilmung von Daphne du Mauriers "Rebecca" und der Miniserie "The Burning Girls" mit.

Im Jahr 2000 traf Jane ein schwerer gesundheitlicher Rückschlag: Während einer Tournee in Paris erlitt sie in einer Pause der Aufführung von Terrence McNallys Stück "Master Class", in dem sie die Opernlegende Maria Callas (†53) spielte, einen Schlaganfall. Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation und zwei lebensrettenden Operationen kämpfte sie sich zurück ins Leben – und auch zurück ins Rampenlicht. 2004 feierte sie ihr Bühnencomeback, und noch im vergangenen Jahr wurde sie auf Schloss Windsor mit dem Titel CBE (Commander of the British Empire) geehrt.

Imago Jane Lapotaire bei der Weltpremiere von "The Crown" Staffel 3 in London, 13. November 2019

Getty Images Die "The Crown"-Stars bei der Premiere der fünften Staffel im November 2022

Getty Images Jane Lapotaire mit ihrer CBE-Auszeichnung am Windsor Castle, 17. Februar 2026