Nach Rosenkrieg: Haben Michael Klotz und Edda noch Kontakt?

Michael Klotz (28) und Edda Pilz (24) galten bei Das Sommerhaus der Stars als eines der streitbarsten Paare im Jahr 2025. Vor laufender Kamera lieferten sie sich heftige Wortgefechte, nach der Show folgte die Trennung – und ein lauter Rosenkrieg auf Social Media. Jetzt spricht Michael im Promiflash-Interview offen darüber, ob es zwischen ihm und Edda heute noch irgendeinen Austausch gibt. "Ich bin blockiert bei Instagram von Edda. Finde ich auch gut, weil ich sie nicht mehr unbedingt sehen will", sagt er.

Wie Michael gegenüber Promiflash betont, herrscht komplette Funkstille – auf allen Wegen. "Also, nachdem Edda so gefeuert hat im Internet auf Social Media, bin ich sehr froh, dass sie auch meinen Namen irgendwie aus ihrem Gedächtnis gestrichen hat und ich sie nicht mehr sehen muss", erklärt er. Nach dem öffentlichen Schlagabtausch ist es um beide zuletzt ohnehin ruhiger geworden. In den vergangenen Monaten blieben neue Ausbrüche aus, und Hinweise auf ein Treffen oder eine Versöhnung gab es nicht. Stattdessen scheint der Fokus bei beiden auf Abstand zu liegen – ein Kontakt, ob privat oder digital, findet laut Michael nicht mehr statt.

Kennengelernt hatten sich Michael und Edda bei Ex on the Beach. Ihren gemeinsamen Auftritt im Sommerhaus der Stars nutzten sie damals als Paar, um sich einem größeren Publikum zu zeigen. Die intensive Zeit vor der Kamera und der anschließende Social-Media-Wirbel stellten ihre junge Beziehung jedoch auf eine harte Probe, die sie schließlich nicht bestand. In der Öffentlichkeit traten beide nach dem Rosenkrieg deutlich zurück und konzentrieren sich inzwischen eher auf ihr eigenes Leben fernab des ehemaligen TV-Beziehungsexperiments.

Imago Michael Klotz bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 4. Februar 2026

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / michael.ktz Michael Klotz, Realitystar