Nicole Scherzinger senkt Preis für Luxusvilla in Hollywood

- Lisa Federschmidt
Lesezeit: 2 min

Nicole Scherzinger (47) versucht erneut, ihr spektakuläres Anwesen in den Hollywood Hills zu verkaufen und hat den Preis dafür deutlich gesenkt. Die Sängerin bietet ihr Haus nun für 5,2 Millionen Euro an, nachdem sie zu Beginn 5,83 Millionen und später 5,6 Millionen Euro verlangt hatte. Wie TMZ berichtete, hatte Nicole die Immobilie stattdessen für knapp 31.000 Euro monatlich vermietet. Das vierstöckige Haus thront über dem berühmten Sunset Strip und bietet einen atemberaubenden Blick von der Innenstadt von Los Angeles bis hin zum Pazifik.

Die beeindruckende Villa verfügt über vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer und zahlreiche Luxusmerkmale. Darunter sind eine elegante Lounge mit einer Schaukel, eine exklusive Infrarot-Sauna und ein Kaltwasser-Tauchbecken. Auch ein Fitnessraum mit Spiegelwänden sowie ein zehn Plätze fassendes Heimkino gehören zur Ausstattung. Für sportliche Entspannung sorgt ein modern gestalteter Lap Pool, der wie gemacht ist für die sonnigen Tage Kaliforniens. Nicole hatte das Haus im Jahr 2016 für 3,2 Millionen Euro gekauft und ließ es seither umfassend renovieren.

Nicole, die durch ihre Gesangskarriere mit den Pussycat Dolls weltbekannt wurde, hat in den letzten Jahren auch in den Bereichen Schauspiel und Tanz glänzen können. Ihr Haus zeigt dabei den gleichen Sinn für Stil und Eleganz, den auch sie immer wieder ausstrahlt. Die Entscheidung, den Verkaufspreis zu senken, könnte darauf hindeuten, dass sie bereit ist, sich endgültig von diesem Kapitel in den Hollywood Hills zu trennen. Es bleibt spannend, ob ein Käufer nun schneller zuschlägt.

Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024
Getty Images
Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024
Nicole Scherzinger, Februar 2025
Instagram / nicolescherzinger
Nicole Scherzinger, Februar 2025
Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025
Getty Images
Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025
Glaubt ihr, dass die Villa jetzt zügig einen Käufer findet?
