Nicole Scherzinger senkt Preis für Luxusvilla in Hollywood

Nicole Scherzinger (47) versucht erneut, ihr spektakuläres Anwesen in den Hollywood Hills zu verkaufen und hat den Preis dafür deutlich gesenkt. Die Sängerin bietet ihr Haus nun für 5,2 Millionen Euro an, nachdem sie zu Beginn 5,83 Millionen und später 5,6 Millionen Euro verlangt hatte. Wie TMZ berichtete, hatte Nicole die Immobilie stattdessen für knapp 31.000 Euro monatlich vermietet. Das vierstöckige Haus thront über dem berühmten Sunset Strip und bietet einen atemberaubenden Blick von der Innenstadt von Los Angeles bis hin zum Pazifik.

Die beeindruckende Villa verfügt über vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer und zahlreiche Luxusmerkmale. Darunter sind eine elegante Lounge mit einer Schaukel, eine exklusive Infrarot-Sauna und ein Kaltwasser-Tauchbecken. Auch ein Fitnessraum mit Spiegelwänden sowie ein zehn Plätze fassendes Heimkino gehören zur Ausstattung. Für sportliche Entspannung sorgt ein modern gestalteter Lap Pool, der wie gemacht ist für die sonnigen Tage Kaliforniens. Nicole hatte das Haus im Jahr 2016 für 3,2 Millionen Euro gekauft und ließ es seither umfassend renovieren.

Nicole, die durch ihre Gesangskarriere mit den Pussycat Dolls weltbekannt wurde, hat in den letzten Jahren auch in den Bereichen Schauspiel und Tanz glänzen können. Ihr Haus zeigt dabei den gleichen Sinn für Stil und Eleganz, den auch sie immer wieder ausstrahlt. Die Entscheidung, den Verkaufspreis zu senken, könnte darauf hindeuten, dass sie bereit ist, sich endgültig von diesem Kapitel in den Hollywood Hills zu trennen. Es bleibt spannend, ob ein Käufer nun schneller zuschlägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025