Nicole Scherzinger und Robin beenden Zoff um Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger (47) und Robin Antin (64) haben ihren langanhaltenden Streit um die abgesagte Reunion-Tour der Pussycat Dolls beigelegt. Die Sängerin und Moderatorin, die zu den Gründungsmitgliedern und dem Gesicht der erfolgreichen Girlgroup zählte, teilte dem Gericht mit, dass sowohl Robins Klage als auch ihre eigene Gegenklage am 28. Oktober zurückgezogen wurden. Die Einigung der beiden Frauen erfolgt nach einem fast vier Jahre langen Rechtsstreit und wird als vertraulich bezeichnet, wie Us Weekly berichtet.

Die Auseinandersetzung begann im Jahr 2021, als Robin, die Gründerin und ehemalige Tänzerin der Gruppe, Nicole verklagte. Hintergrund der Klage war die geplante Reunion-Tour der Pussycat Dolls, die letztlich scheiterte. Robin behauptete, Nicole hätte zusätzliche Ansprüche auf vollständige kreative Kontrolle sowie 75 Prozent der Gewinne gestellt, was von Nicole zurückgewiesen wurde. Die Sängerin konterte mit einer Gegenklage, in der sie Robin unter anderem Missmanagement und Verschwendung vorwarf. Auch Live Nation, das der Gruppe im Voraus 600.000 Dollar (umgerechnet 519.480 Euro) gezahlt hatte, wurde in den Streit hineingezogen. Eine geplante Anhörung im November, in der über einen möglichen Prozess entschieden werden sollte, entfällt nun durch die Einigung.

Nicole, die als Frontfrau der Pussycat Dolls bekannt wurde, war zwischen 2003 und 2010 die prägende Stimme der Gruppe. Abseits der Bühne schaffte sie es, ihre Karriere in diverse Richtungen auszubauen, einschließlich Broadway-Auftritten, preisgekrönten Performances und TV-Jobs. Über ihr Privatleben spricht die Sängerin selten, doch in Interviews betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihr Glauben und Familie seien. Robin, die die Pussycat Dolls ursprünglich als Burlesque-Show in den 1990er-Jahren ins Leben rief, widmete sich nach deren Auflösung verstärkt anderen Projekten. Die beiden haben trotz ihrer Differenzen in der Vergangenheit zusammen große Erfolge erzielt und mit Hits wie "Don’t Cha" und "Buttons" die Musikcharts weltweit dominiert.

Getty Images Pussycat-Dolls-Gründerin Robin Antin und Nicole Scherzinger, 2017

Nicole Scherzinger und Robin Antin, 2008

Getty Images Nicole Scherzinger im April 2025 in New York