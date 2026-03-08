Auszeit im Ausland: Franzi äußert sich zu Eric Stehfest

Franziska Temme (31) meldet sich jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und nimmt zu den Spekulationen ihrer Fans Stellung. Nachdem die Reality-Darstellerin kürzlich in einer Story verkündet hatte, vorerst alleine zu reisen und Abstand zu benötigen, fragten sich viele Follower, ob dies etwas mit Eric Stehfest (36) zu tun habe. Nun stellt Franzi klar: "Hey ihr Lieben, wow. Mich erreichen gerade extrem viele Nachrichten, deshalb möchte ich kurz etwas klarstellen. Meine Auszeit bzw. meine Abwesenheit aus Deutschland hat überhaupt nichts mit Eric Stehfest zu tun." Die 31-Jährige möchte damit die Gerüchte um eine mögliche Entzweiung offensichtlich aus der Welt schaffen.

In ihrer Story geht Franzi außerdem auf die Sendung Promis unter Palmen ein, die derzeit ausgestrahlt wird. Viele Zuschauer sehen dort, wie sie Eric wegen Allianzen "ziemlich ver*rsche", wie sie selbst erklärt. Doch die Influencerin stellt klar, dass die Show lange vorher gedreht wurde und nicht die aktuelle Situation zwischen ihr und dem Schauspieler widerspiegelt. "Das Ganze zwischen Eric und mir entwickelt sich erst seit zwei Monaten. Und natürlich weiß Eric heute auch ganz genau, was damals in der Show alles passiert ist", schreibt sie weiter.

Auslöser der Spekulationen waren vor allem Franzis nachdenkliche Worte in einer früheren Instagram-Story, die sie an einem Pool zeigte. "Manchmal wird einfach alles ein bisschen zu viel. Zu laut, zu schnell, zu viele Gedanken. Deshalb habe ich kurz auf Pause gedrückt. Ich bin dann mal raus aus Deutschland – raus aus dem Alltag, raus aus dem ganzen Trubel", erklärte sie. Anschließend betonte sie: "Jetzt heißt es: alleine reisen, alleine ankommen, alleine durchatmen. Zeit für Ruhe, Sonne und ein bisschen Abstand, um wieder klarer zu sehen." Diese Aussagen sorgten bei den Fans für zahlreiche Fragen rund um ihre Verbindung zu Eric. Eine Beziehung bestätigen die beiden bisher nicht, doch dass sie sich gerne haben, steht außer Frage.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Anzeige