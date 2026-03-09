Günther Jauch spricht über Streit mit seiner Schwester

Eine Frage bei Wer wird Millionär? hat Günther Jauch (69) an eine "schwere Zeit" aus seiner Kindheit erinnert. Kandidat Sascha Christoph-Lubojanski aus Gülzow in Schleswig-Holstein musste für 8.000 Euro die Frage beantworten: "Welche Kultserie dreht sich um einen dreimal verwitweten Mann und seine drei Söhne?" Zur Auswahl standen "Bonanza", "Die Addams Family", "Daktari" und "Die Waltons". Der 57-jährige Logistiker verriet laut tz, dass "Daktari" eine seiner Lieblingsserien als Kind gewesen sei. Günther intervenierte daraufhin energisch und gab preis, dass "Daktari" für ihn eine seiner "Hass-Serien als Kind" gewesen sei.

Der Moderator erklärte den Hintergrund seiner Abneigung: Seine Schwester habe in der Kindheit jeden Samstag "Daktari" im ZDF sehen wollen, während er gleichzeitig die "Sportschau" in der ARD erwartete. "Und wir hatten nur einen Fernseher zu Hause. Das war eine schwere Zeit", klagte Günther. Das Urteil seiner Eltern sei unmissverständlich gewesen: Das TV-Programm wurde im Wochenrhythmus abgewechselt – ohne Ausnahme. "Egal, welches Spitzenspiel lief!", erinnerte sich der RTL-Star zurück. Übrigens war die richtige Antwort auf die Frage "Bonanza".

Später ärgerte Günther den Kandidaten mit seinem trockenen Humor, als dieser bei der 16.000-Euro-Frage zum Thema Höhlenmalereien in Lascaux unnötig den 50:50-Joker einsetzte. "Grausam, aber wahr: Den Joker hätten Sie sich sparen können", analysierte der Moderator ohne Mitleid. Sascha nahm schließlich 64.000 Euro mit nach Hause. Doch Günther nimmt nicht nur seine Kandidaten aufs Korn. Auch über die Fragenredaktion der Show kann der Moderator herzlich lachen – wie vor einem Monat bei einer legendär albernen Frage zu sehen war.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Sascha Christoph-Lubojanski, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL Günther Jauch, November 2025