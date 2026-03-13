"Bridgerton"-Showrunner überraschen Fans: Keine Neubesetzung

Die vierte Staffel von Bridgerton läuft seit Kurzem auf Netflix und rückt diesmal die Liebesgeschichte von Benedict und Sophie in den Mittelpunkt. Während sich Fans über das Wiedersehen mit bekannten Paaren wie Penelope und Colin oder Anthony und Kate freuen können, fehlt von Daphne und Simon weiterhin jede Spur. Das sorgt bei vielen Zuschauern für Unmut, denn in den Romanvorlagen von Julia Quinn spielt Daphne auch in den Geschichten ihrer Geschwister eine wichtige Rolle. Einige Fans fordern deshalb sogar eine Neubesetzung der beiden Figuren, um die Serie näher an die Bücher anzupassen. Diesem Wunsch hat Showrunnerin Jess Brownell nun eine klare Absage erteilt.

Im Gespräch mit Variety machte Jess deutlich, dass eine Neubesetzung für sie nicht infrage kommt. "Wir sind nicht daran interessiert, die Figuren neu zu besetzen. Ich denke, es würde sich wie ein Bärendienst anfühlen gegenüber allem, was Regé und Phoebe in Staffel 1 aufgebaut haben, und gegenüber all der wunderbaren Arbeit, die sie in diese Figuren gesteckt haben", erklärte sie. Stattdessen setzt die Showrunnerin auf Geduld und den richtigen Zeitpunkt für eine mögliche Rückkehr. Sie wolle Daphne und Simon nur dann zurückbringen, wenn es auch wirklich "gehaltvolles Material" für sie gebe. Das Paar sei "hypothetisch anwesend", auch wenn die Kamera sie nicht zeige.

Regé-Jean Page hatte die Serie bereits nach der ersten Staffel verlassen, Phoebe Dynevor war zuletzt in Staffel zwei zu sehen. Der Schauspieler erklärte damals, er hätte kein Problem mit einer Neubesetzung seiner Rolle und das Produktionsteam sei "frei zu tun, was es möchte". Phoebe zeigte sich hingegen offen für ein mögliches Comeback. "Ich habe meine zwei Staffeln gemacht. Ich habe mit dieser Figur das umgesetzt, was ich umsetzen wollte, und sie hatte eine großartige Entwicklung. Wenn sie mich in Zukunft zurückfragen, wer weiß?", sagte die Schauspielerin laut Elle. Alle Folgen der vierten Staffel sind mittlerweile auf Netflix verfügbar.

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

Getty Images Phoebe Dynevor, Oktober 2024

Getty Images Regé-Jean Page, Oktober 2024

