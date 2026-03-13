Ex-Prinz Andrew bekam Hausbesuch von einem Pfarrer

Andrew Mountbatten-Windsor (66) lebt seit seiner Räumung der Royal Lodge in Windsor im vergangenen Monat ein zurückgezogenes Leben auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk. Am Wochenende erhielt er nun unerwarteten Besuch von Reverend Canon Paul Williams, dem königlichen Hauskaplan, der am 7. März für etwa eine Stunde zu ihm nach Wood Farm kam. Nur wenige Stunden später begrüßte der Geistliche König Charles III. (77) bei einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church auf dem königlichen Anwesen. Der Besuch sorgt für Rätselraten, da Andrew seit seinem Umzug kaum Gäste empfangen hat und selbst sein Bruder, der König, trotz der räumlichen Nähe bislang Abstand hält.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber The Sun von Andrews isoliertem Dasein: "Andy führt gerade ein ziemlich einsames Dasein, da seine einzigen Besucher Angestellte, Polizisten und Lieferfahrer von Waitrose sind. Sogar der König mied Andy das ganze Wochenende, obwohl er nur drei Kilometer entfernt wohnte und mit seinem Auto in der Nähe unterwegs war." Der Zeuge beschrieb weiter, wie der Geistliche zu Wood Farm fuhr, um sich mit Andrew zu unterhalten, während er am nächsten Morgen vor dem Gottesdienst ein freundschaftliches Gespräch mit Charles führte. Bei seiner Ankunft vor der Kirche schüttelte der König dem Kaplan herzlich die Hand und zeigte sich in braunem Mantel und mit Regenschirm bester Laune.

Andrew, der frühere Duke of York, verbringt seine Tage auf Sandringham weitgehend isoliert: Ihm wurde das Reiten auf dem Anwesen untersagt und er verlässt sein Zuhause nur selten. Sogar an seinem 66. Geburtstag im vergangenen Monat, an dem er unter Verdacht wegen Amtsmissbrauchs festgenommen wurde, kamen weder Freunde noch Familienmitglieder zu Besuch. In den kommenden Wochen soll Andrew in das Marsh Farm Anwesen auf Sandringham umziehen, das derzeit für ihn renoviert wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

Anzeige Anzeige

Getty / Chris Jackson , Getty / WPA Pool König Charles und Prinz Andrew

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015