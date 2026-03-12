Überraschung: Tommy Lee Jones ist zurück im Seriengeschäft

Tommy Lee Jones (79) feiert ein spektakuläres Comeback auf dem Serienbildschirm: Der Oscarpreisträger wird in der zweiten Staffel der FX-Serie "The Lowdown" zu sehen sein. Wie Deadline berichtet, stößt der Hollywoodstar damit zu dem gefeierten Western-Noir-Format von Serienschöpfer Sterlin Harjo, das in Tulsa, Oklahoma, angesiedelt ist. Die neuen Folgen sollen bereits in diesem Frühjahr dort gedreht werden. Für Fans ist der Coup der Macher besonders spannend, weil es für Tommy die erste geskriptete Serienrolle seit fast vier Jahrzehnten ist.

In "The Lowdown" drehte sich die erste Staffel um den Bürgerreporter Lee Raybon, gespielt von Ethan Hawke (55). Der selbst ernannte "Truthstorian" aus Tulsa geriet mit seiner kompromisslosen Suche nach Korruption in der Stadt immer wieder in Gefahr. Auslöser der dramatischen Ereignisse war ein Enthüllungsartikel über die einflussreiche Familie Washberg, dem unmittelbar der rätselhafte Tod von Familienmitglied Dale Washberg, dargestellt von Tim Blake Nelson, folgte. Neben Ethan standen bereits zahlreiche prominente Gaststars für die FX-Produktion vor der Kamera, darunter Peter Dinklage (56), Kyle MacLachlan (67), Jeanne Tripplehorn und der verstorbene Graham Greene. Die erste Staffel wurde von der American Film Institute Awards-Liste als eines der zehn herausragendsten TV-Programme des Jahres 2025 geehrt, alle Folgen sind in den USA bei Hulu abrufbar.

Tommy ist seit Jahrzehnten vor allem als Kinostar präsent, hat aber im Fernsehen markante Spuren hinterlassen. Frühere TV-Stationen führten ihn zu "One Life to Live" sowie Gastrollen in "Barnaby Jones", "Baretta" und "Charlie's Angels". 1983 gewann er einen Emmy als Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie für "The Executioner's Song", 1989 folgte eine weitere Emmy-Nominierung für "Lonesome Dove". In einem Serienformat war er zuletzt vor 37 Jahren zu sehen, sein jüngster TV-Auftritt war das HBO-Fernsehspiel "The Sunset Limited" an der Seite von Sam Jackson im Jahr 2011. An "The Lowdown" sind neben Sterlin unter anderem auch Ethan und Ryan Hawke als Executive Producer beteiligt, was die Rückkehr des Hollywoodveteranen ins Serienfach zusätzlich einordnet.

Getty Images Tommy Lee Jones bei der Special Screening von "Ad Astra" im Arclight Hollywood, 18. September 2019

Getty Images Bei der Premiere von "Finestkind" in West Hollywood: Tommy Lee Jones am 12. Dezember 2023

Getty Images Premiere von "Jason Bourne" in Las Vegas: Tommy Lee Jones am 18. Juli 2016