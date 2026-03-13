Barbara Schöneberger konnte Stefan Raab früher nicht leiden

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) präsentieren am kommenden Samstag ihre erste gemeinsame Samstagabendshow bei RTL. Doch dass die beiden jemals zusammen vor der Kamera stehen würden, war lange Zeit unvorstellbar. In einem Interview mit RTL im Vorlauf auf die neue Sendung "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" plauderten die Moderatoren jetzt aus, dass Barbara den TV-Star früher überhaupt nicht leiden konnte. "Ich habe früher ja öfter mal Scherze über Barbara gemacht und war eigentlich sicher, dass sie mich absolut nicht mag", gestand Stefan in dem Gespräch. Die Entertainerin bestätigte diese Einschätzung: "Das stimmte auch, man hatte bei dir jetzt grundsätzlich nicht das Gefühl, dass du vor Empathie überläufst."

Mittlerweile hat sich die Beziehung zwischen den beiden jedoch grundlegend gewandelt. "Ich habe mich emotional an dich rangerobbt, sodass ich mir inzwischen ein berufliches Leben ohne dich quasi nicht mehr vorstellen kann", schwärmte Barbara in dem Interview und beteuerte, dass sich alles "total geändert" habe. Die neue Show verspricht laut Stefan "die erste Show im deutschen Fernsehen, deren Inhalt für die Länge der Sendung ausreicht" zu werden und habe "alles, was man braucht, um den Samstagabend fröhlich und im Familienkreis vorm Fernseher zu verbringen". Die Musik werde dabei eine große Rolle spielen, verriet Barbara. Laut RTL erwartet die Zuschauer eine spannende Quiz-Reise durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte.

Die erste Ausgabe der Show läuft am 14. März um 20.15 Uhr bei RTL. Eine weitere Ausgabe wurde bereits für den darauffolgenden Samstag produziert. Ob es danach weitergeht, dürfte wie üblich von den Einschaltquoten abhängen. Als prominente Gäste werden in der ersten Folge unter anderem Christine Neubauer (63), Ricarda Lang (32), Max Giesinger (37), Özcan Cosar (44), Frank Rosin (59) und Ingolf Lück (67) dabei sein, die je nach Alter in verschiedene Gruppen eingeteilt werden und dann gegeneinander antreten. Das neue Format soll für alle Altersgruppen interessant sein, wie Barbara versicherte: "Ich glaube, wir schließen keine Altersgruppe aus, jeder kann mitraten und in Erinnerungen schwelgen und das war uns wichtig."

Collage: RTL / Raab Entertainment / Bene Müller, Getty Images Collage: Stefan Raab und Barbara Schöneberger

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Imago Stefan Raab, August 2025