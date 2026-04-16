Aleks schiebt "Red Flag des Jahres"-Award an Walentina ab

Bei den Reality Awards wurde jetzt die begehrte – oder besser gesagt: weniger begehrte – Auszeichnung "Red Flag des Jahres" vergeben. Für den Award nominiert waren Aleksandar Petrovic (35) für sein Auftreten bei Temptation Island VIP, Walentina Doronina (25) für ihre Zeit bei Germany Shore sowie Marc-Robin Wenz für Ex on the Beach. Am Ende gewann Aleks die Trophäe, wollte sie jedoch nicht behalten – und schob sie stattdessen an Walentina weiter, die den Preis gut gelaunt entgegennahm.

Schon vor der Siegerverkündung zeigte sich, dass die Nominierten sehr unterschiedlich mit der unrühmlichen Auszeichnung umgingen. Marc-Robin gab zu, dass seine Nominierung zwar unangenehm für ihn sei, aber durchaus berechtigt – die anderen hätten den Preis seiner Meinung nach aber noch mehr verdient. Aleks hingegen räumte offen ein, er habe die Auszeichnung "leider" verdient und müsse sich verbessern. Seine Ex-Partnerin Vanessa reagierte auf diese Aussage mit einem genervten Augenrollen. Walentina zeigte sich weniger selbstkritisch: Sie gab zwar zu, anzuecken, verwies aber auf Eva Benetatou (34), die ihrer Ansicht nach deutlich schlimmer sei. Eigentlich müsste Eva auf der Nominierungsliste stehen statt ihr, so Walentina, und alles sei inzwischen ohnehin geklärt.

Als schließlich Aleks als Sieger feststand, nahm er den Award zwar an – erklärte aber gleichzeitig, dass man erwachsen werden und sich weiterentwickeln könne. Dann schob er die Trophäe demonstrativ an Walentina weiter, die sie für ihre Auftritte bei "Germany Shore" in Empfang nahm und sogar jubelnd reagierte. Aleks ist vor allem durch seine Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt, darunter Are You The One? und "Temptation Island VIP". Walentina ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV und auch auf Social Media sehr aktiv.

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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Imago Walentina Doronina beim Screening der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars", April 2026

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Imago Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit